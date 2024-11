Đà Nẵng: Nhóm trộm nhí chuyên trộm cắp tài sản sa lưới

Sáng 30.11, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho biết đã bắt được 5 nghi phạm trong nhóm trộm cắp lộng hành trên địa bàn thời gian qua. Nhóm trộm nhí này gồm: N.V.A.T (15 tuổi), N.H.A.K (13 tuổi), H.G.B (16 tuổi), B.V.H.N (17 tuổi, cùng ở Q.Sơn Trà) và N.V.H.V (15 tuổi, ở Q.Hải Châu).

Trước đó, từ giữa tháng 11, trên địa bàn trung tâm TP.Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ trộm cắp xe máy, đột nhập cơ sở kinh doanh. Công an Q.Hải Châu đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy khẩn trương vào cuộc.

5 nghi phạm trộm nhí tại trụ sở công an ẢNH: NGUYỄN TÚ

Qua trích xuất camera, xác minh nhân thân, lai lịch nghi phạm, lực lượng trinh sát nhận thấy nổi lên một nhóm trộm độ tuổi thanh thiếu niên nhưng có hành vi táo bạo. Nhóm này tiếp cận tài sản của người dân, cơ sở kinh doanh rất ngang nhiên, lấy đi tài sản như chỗ không người.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 11 đến 27.11, nhóm trộm nhí này đã 8 lần trộm cắp xe máy, lấy được 8 xe máy. Đồng thời, thực hiện 10 vụ đột nhập cửa hàng, quán cà phê, tiệm spa trộm 21 triệu đồng, 95 USD và 6 điện thoại di động. Tổng giá trị tài sản của các vụ trộm cắp gần 300 triệu đồng.

Thủ đoạn của nhóm này là đấu nối dây điện xe máy, điều khiển các xe máy này để tiếp tục đi trộm cắp, trong đó N.V.A.T là nghi phạm cầm đầu. Trong số các tài sản trộm được, có 6 xe máy giá trị thấp, N.V.A.T nói đàn em mang xe máy... trả lại đúng vị trí cũ cho chủ xe dễ tìm lại.

Hiện Công an Q.Hải Châu tiếp tục mở rộng điều tra và đề nghị các cơ sở, nhà dân bị trộm cắp tài sản trong thời gian gần đây nhưng chưa trình báo thì khẩn trương liên hệ công an quận để được hỗ trợ, làm rõ các vụ trộm do nhóm trộm nhí thực hiện.