Đà Nẵng: Phát hiện tài xế xe khách liên tỉnh dương tính ma túy

Sáng 29.6, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp - Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã bàn giao tài xế dương tính với ma túy cho Công an P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ để mở rộng điều tra.



Trước đó, đêm 28.6, Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp kiểm tra theo kế hoạch về việc người điều khiển phương tiện xe khách sử dụng ma túy.

CSGT kiểm tra tài xế Hợi vào đêm 28.6 NGUYỄN TÚ

Khoảng 19 giờ 30 ngày 28.6, trên đường Tôn Đức Thắng (P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu), Tổ công tác Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp phối hợp Công an P.Hòa Minh, Công an Q.Liên Chiểu, Công an Q.Cẩm Lệ dừng xe khách 42 chỗ BS 73B - 008.77.

Lúc này, tài xế điều khiển xe khách là Nguyễn Văn Hợi (46 tuổi, ngụ xã Phúc Trạch, H.Bố Trạch, Quảng Bình), trên xe chở 19 hành khách chạy tuyến Đà Nẵng - Quảng Bình.

Tài xế Hợi dương tính ma túy NGUYỄN TÚ

Kết quả kiểm tra nhanh ma túy cho thấy tài xế Hợi dương tính với ma túy đá. Hợi khai nhận trước đó đã sử dụng ma túy dạng "đập đá" tại nhà. Số ma túy này Hợi mua từ một người (không rõ lai lịch) tại ngã ba gần nhà.

Tổ công tác đã tiến hành các thủ tục ghi lời khai, lập biên bản vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản vụ việc NGUYỄN TÚ

Đối với các hành khách, lực lượng công an đã yêu cầu nhà xe điều động phương tiện khác để sang khách, đảm bảo hành trình.



Lực lượng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cũng tạm giữ phương tiện xe khách BS 73B - 008.77, đồng thời bàn giao tài xế Hợi sử dụng ma túy cho Công an P.Hoà Minh tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.