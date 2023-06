Khắc tinh của tội phạm tổ chức sử dụng ma túy

Làm việc với Công an TP.Đà Nẵng hồi tháng 5.2023, thiếu tướng Nguyễn Đức Thính, Phó cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an, đã ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Công an TP.Đà Nẵng đạt được thời gian qua. Trong đó đặc biệt có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, phát huy hiệu quả thực tiễn trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy. Đơn cử như tội phạm tổ chức sử dụng trái phép ma túy, đây là tội danh được quy định rõ trong luật từ lâu nhưng trước đây ít cơ quan chức năng áp dụng. Vài năm trở lại đây, Công an TP.Đà Nẵng đã tập trung đấu tranh với loại tội phạm này trong bối cảnh tình trạng tổ chức sử dụng trái phép ma túy diễn biến phức tạp.



Công an Q.Ngũ Hành Sơn phát hiện vụ người nước ngoài tổ chức sử dụng ma túy tại một biệt thự NGUYỄN TÚ

N HIỀU Ổ SỬ DỤNG MA TÚY BỊ PHÁT HIỆN

Mới đây nhất, khuya 16.6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Đà Nẵng bắt 4 nghi phạm (ngụ ở TP.Đà Nẵng) thuê căn hộ trên đường An Thượng 34 (Q.Ngũ Hành Sơn), cùng chung sống và sử dụng ma túy, đồng thời làm địa điểm để mua bán thuốc lắc, ketamine.

Không chỉ dân chơi địa phương, mà du khách và cả khách quốc tế, người nước ngoài cũng tổ chức các bữa tiệc có sử dụng ma túy. Cuối tháng 3.2023, Công an Q.Ngũ Hành Sơn triệt xóa ổ ma túy thác loạn tại biệt thự cao cấp ở biển Đà Nẵng. Nhóm 4 người nước ngoài và 3 cô gái trẻ gặp nhau tại một quán bar trung tâm TP.Đà Nẵng đã mua thuốc lắc, ketamine sử dụng, sau đó kéo nhau về biệt thự biển để tiếp tục thì bị công an đột kích bắt quả tang.

Vậy nguồn ở đâu để cung cấp cho những nhóm người tổ chức tiệc tùng có sử dụng ma túy? "Thực tế, thời gian gần đây, các loại ma túy mới thường xuyên xâm nhập TP.Đà Nẵng", một cán bộ Công an TP.Đà Nẵng cho hay. Điển hình, hôm 14.6, Công an Q.Ngũ Hành Sơn bắt giữ Phạm Đình Huy (25 tuổi, ngụ P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) cùng tang vật gồm súng, dao găm, bình xịt hơi cay, còng số 8… và 2 kg ketamine, thuốc lắc. Đáng chú ý, số ma túy này được ngụy trang trong gói cà phê, in nhãn mác trên bao bì không khác thì các thương hiệu cà phê gói nổi tiếng. Theo điều tra, Huy cung cấp hàng cấm cho cả 2 tỉnh, thành Đà Nẵng và Quảng Nam.

Nguy hiểm hơn, các đường dây mua bán loại ma túy mới nhắm đến học sinh, sinh viên vốn thích khám phá cái mới và bị tiêm nhiễm rằng sử dụng "hàng mới" sẽ không gây nghiện. Các dạng ma túy này có nhiều dạng như tẩm ướp vào thuốc lá hay dung dịch sử dụng trong thuốc lá điện tử, nên nhanh chóng lan truyền trong giới trẻ. Ngày 3.2, nhóm 6 học sinh ở Q.Thanh Khê đã bị ngộ độc do sử dụng loại ma túy mới gọi là "nước biển". Rất may, các em được cấp cứu kịp thời, 2 giờ sau đã hồi tỉnh. Công an Q.Thanh Khê truy xét bắt giữ 5 nghi phạm chuyên cung cấp loại ma túy "nước biển" này cho học sinh.

Theo thượng tá Trần Văn Tám, Trưởng công an Q.Thanh Khê, ma túy "nước biển" đang xâm nhập trong học sinh, sinh viên và giới trẻ nói chung, chứa chất gamma hydroxy axit butyrat, gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Các cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng đã tập trung đấu tranh với tội phạm liên quan các loại ma túy mới này. Ngày 6.4, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng đột kích căn nhà ở P.Hòa Minh (Q.Liên Chiểu), bắt quả tang Ngô Văn Cường (31 tuổi, ngụ Quảng Nam) cùng tang vật gồm 28 kg thảo mộc, 5 lít tinh dầu dùng để tẩm ướp loại ma túy mới. Loại "thảo mộc" này, Cường bán với giá 1,5 triệu đồng/kg. Vào thời điểm bị bắt, Cường đang giao 2 kg thảo mộc tẩm ma túy để chuyển hàng đi TP.Huế với giá 3 triệu đồng.

Nhóm mua bán tinh dầu, ma túy “nước biển” xâm nhập vào học sinh khiến 6 em ngộ độc

T RUY QUÉT, GIÁM SÁT MẦM MỐNG SHISHA, BÓNG CƯỜI

Bên cạnh tấn công trực diện vào tội phạm ma túy, Công an TP.Đà Nẵng cũng tiên phong trong việc truy quét các tụ điểm kinh doanh shisha, bóng cười, khí cười, sản phẩm dịch vụ có nguy cơ cao bị tội phạm ma túy lợi dụng để hoạt động.

Theo Phòng Tham mưu Công an TP.Đà Nẵng, sau 3 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm, công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức kiểm tra 532 cơ sở, phát hiện, xử lý 20 cơ sở, 53 cá nhân vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 658 triệu đồng, thu giữ 407 bình khí cười (N2O), 141 bộ dụng cụ sử dụng shisha, 679 cây pod (thuốc lá điện tử), 5 kiện hương liệu, 4 dụng cụ đếm bóng, 82 chai thủy tinh chứa dung dịch nhiều màu, 268 lọ tinh dầu và hàng trăm vật dụng khác có liên quan. Đã có 6 bị can bị khởi tố về tội mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; 26 người bị xử lý hành chính vì sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 đối tượng…

Trong năm qua, tình hình tội phạm ma túy tại TP.Đà Nẵng tiếp tục diễn biến khó lường, tác động tiêu cực trong xã hội (tăng 34,5% số vụ, 36,9% đối tượng so với cùng kỳ năm 2022). Tính chất vụ án về ma túy cũng phức tạp, đa dạng về nguồn cung cấp ma túy với phương thức, thủ đoạn mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Chủ yếu là ma túy tổng hợp (chiếm 95%), tội phạm ma túy hầu hết đều sử dụng ma túy, trong đó 27,3% là người địa phương khác. Tính đến tháng 5.2023, TP.Đà Nẵng có 2.240 người nghiện, người sử dụng trái phép ma túy có hồ sơ quản lý.

TP.Đà Nẵng cũng là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước tấn công mạnh vào các hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh shisha, khí cười, bóng cười. Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm liên quan đến kinh doanh khí cười, shisha, không được "bỏ ngỏ" sau đợt cao điểm. Đối với cơ sở nhiều lần tái phạm thì xem xét thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự (nếu là loại hình có điều kiện về an ninh trật tự), đồng thời đề xuất UBND các cấp tước giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề hoặc đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động theo quy định…

Theo đại tá Nguyễn Văn Tăng, phải xác định đây là nhiệm vụ lâu dài, bởi cho dù shisha, khí cười không phải ma túy nhưng việc sử dụng và người sử dụng luôn tiềm ẩn nguy cơ sử dụng ma túy. Thực tế kiểm tra các tụ điểm có cung cấp shisha, khí cười, qua kiểm tra ma túy đối với khách sử dụng dịch vụ này, đã có nhiều trường hợp dương tính và thừa nhận sử dụng ma túy trước đó hoặc cùng thời điểm. "Trưởng công an các quận, huyện, phường, xã theo phân công, phân cấp, tổ chức xây dựng kế hoạch quản lý, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm và chịu trách nhiệm trước giám đốc công an thành phố nếu để tình trạng sử dụng shisha, bóng cười, ma túy hoạt động công khai tại nơi công cộng, gây bức xúc trong dư luận", đại tá Nguyễn Văn Tăng chỉ đạo.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng cho biết thêm để tiếp tục giữ vững mặt trận đấu tranh với tội phạm ma túy, trong thời gian tới Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục tăng cường kế hoạch phối hợp, kịp thời trao đổi thông tin, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ giữa các địa phương, trong đó tăng cường kiểm tra, quản lý chặt các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, các loại hình dịch vụ, không để tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động.