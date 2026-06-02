Đà Nẵng: Phạt hộ kinh doanh 137,5 triệu đồng vì quẹt POS khống để rút tiền mặt

Huy Đạt
02/06/2026 07:50 GMT+7

Lợi dụng máy POS để quẹt thẻ khống, hỗ trợ rút tiền mặt và đáo hạn thẻ tín dụng trái phép, một hộ kinh doanh tại thành phố Đà Nẵng vừa bị công an xử phạt 137,5 triệu đồng.

Ngày 2.6, Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh L.H (ở phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) số tiền 137,5 triệu đồng do có hành vi giao dịch thanh toán khống qua máy POS nhưng không phát sinh mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thực tế. 

Ngoài bị xử phạt hành chính, hộ kinh doanh này còn bị buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất hợp pháp vào ngân sách nhà nước.

Đà Nẵng: Phạt hộ kinh doanh 137,5 triệu đồng vì quẹt POS khống để rút tiền mặt- Ảnh 1.

Xử phạt hộ kinh doanh L.H 137,5 triệu đồng vì giao dịch thanh toán khống qua máy POS để rút tiền mặt

ẢNH: Đ.X

Theo kết quả xác minh, hộ kinh doanh L.H đã sử dụng máy POS để thực hiện các giao dịch quẹt thẻ ngân hàng nhằm hợp thức dòng tiền, hỗ trợ rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng và hưởng phí dịch vụ trái quy định pháp luật. 

Cơ quan công an cho biết, máy POS là thiết bị thanh toán chấp nhận thẻ ngân hàng hoặc mã QR, thường được sử dụng tại quầy thu ngân để thanh toán hàng hóa, dịch vụ. Tuy nhiên, cơ sở này đã lợi dụng thiết bị để tạo lập giao dịch giả, không phát sinh hoạt động mua bán thực tế. 

Hành vi trên vi phạm quy định tại điều 28 Nghị định 88/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng (nay được thay thế bằng Nghị định 340/2025/NĐ-CP). 

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, việc lợi dụng máy POS để tạo giao dịch giả nhằm rút tiền mặt trái phép tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến hợp thức hóa dòng tiền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành còn có thể bị xem xét xử lý hình sự. 

Qua vụ việc, Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân không sử dụng máy POS để quẹt lấy tiền mặt hoặc đáo hạn thẻ tín dụng trái quy định; đồng thời không giao thẻ tín dụng cá nhân cho các cơ sở kinh doanh thực hiện giao dịch khi không phát sinh mua bán hàng hóa, dịch vụ thực tế.

