Đà Nẵng: Phạt nguội để chấn chỉnh giao thông

Năm học 2022 - 2023, Sở GTVT TP.Đà Nẵng chủ trì, giao Thanh tra sở phối hợp lực lượng CSGT, công an địa phương ra quân tuyên truyền, đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trước trường học. Liên ngành cũng hướng dẫn các trường, Ban giám hiệu, Công đoàn cơ sở thường xuyên tuyên truyền về ATGT cho học sinh và phổ biến nội dung cho phụ huynh, tổ chức ký cam kết. Công an thành phố, các quận huyện, Tổ tuyên truyền của Ban ATGT cũng thường xuyên tuyên truyền ở trường. Các trường cũng lập Đội thanh niên xung kích phân luồng giao thông trong sân; giáo viên, đoàn viên giám sát ATGT trước cổng trường, cho tan học lệch giờ giữa các khối lớp…

Đặc biệt, lực lượng Thanh tra Giao thông, CSGT - Trật tự, Công an phường, Quy tắc đô thị phường ra quân trước cổng trường để xử lý các vi phạm đậu đỗ. Liên ngành còn xử lý các trường hợp dùng xe đẩy, xe kéo bán hàng rong, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Qua 1 tháng triển khai, lực lượng chức năng đã xử phạt 80 vụ với 72 triệu đồng, đẩy đuổi hơn 300 trường hợp.

Hiệu quả phạt nguội

Ông Nguyễn Phùng Hiền, Phó chánh thanh tra Sở GTVT, liệt kê một số nguyên nhân ùn tắc như nhiều trường tiểu học, THCS không có sự sắp xếp, bố trí nơi để xe cho phụ huynh bên trong sân chờ; một số trường chỉ mở cổng để xe phụ huynh vào đón khi trời mưa, hay có vịnh đỗ xe nhưng hẹp. Đáng chú ý, nhiều trường nằm ở đường mật độ giao thông cao, phức tạp… “Vài trường có nơi dừng đỗ xe nhưng phụ huynh vẫn cố tình để dưới lòng đường, bất chấp lực lượng chức năng nhắc nhở”, ông Hiền nói. Vì thế, khi trường THCS Nguyễn Huệ (134 Quang Trung) cho phụ huynh đưa xe vào sân để giảm áp lực giao thông trước cổng trường, Thanh tra Sở GTVT liền biểu dương và đề nghị cần nhân rộng mô hình.

Ông Trần Lành, Chánh thanh tra Sở GTVT, cho hay có những thời điểm lực lượng liên ngành không thể xử phạt phụ huynh trước cổng trường vì sẽ khiến ùn tắc thêm nghiêm trọng. Việc lập biên bản phụ huynh trước mặt học sinh cũng tác động tâm lý không tốt. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh “lợi dụng” những chuyện tế nhị này để chây ì.





Theo Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng, ùn tắc trước cổng trường phần lớn do lịch sử quy hoạch trường nằm ở khu dân cư, cơ quan đông đúc, khu vực ngã ba, ngã tư, nút giao thông có đèn xanh đèn đỏ… Đơn cử, ở nơi có mật độ dân cư đông nhất thành phố như nhà hát Trưng Vương, trong bán kính 1 km có đến 15 trường học. Do đó, trong tương lai, việc xây trường học cần có quy định khu vực đậu đỗ, đưa đón học sinh rộng rãi, có hầm để xe.

Về giải pháp lâu dài, liên ngành tiếp tục giám sát vi phạm giao thông trước cổng trường, đặc biệt chú ý hoạt động vận tải đưa đón học sinh bằng ô tô dịch vụ. Các trường cũng tiếp tục áp dụng tan học lệch giờ giữa các khối lớp, tổ chức giao thông trong sân. Sở GTVT cũng điều chỉnh thời gian cấm đỗ xe từ 10 giờ 30 - 11 giờ 30, hạ bó vỉa để xe lên xuống, làm vịnh đỗ xe, cải tạo vỉa hè, dời trạm điện… tại một số trường để thông thoáng, tránh nguy hiểm cho học sinh. Thanh tra Sở GTVT cũng kiến nghị cần đưa tiêu chí ATGT trước cổng trường để xem xét thi đua của các trường học, cùng với việc các địa phương rà soát cải thiện hạ tầng giao thông khu vực xung quanh.

Theo ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Sở GTVT TP.Đà Nẵng, cần thiết phải lắp camera phạt nguội, tăng cường xử phạt vi phạm mới tạo được chuyển biến. Ông Trần Lành cũng tin tưởng giải pháp phạt nguội sẽ mang lại hiệu quả, như kinh nghiệm TP.Đà Nẵng đã lắp camera phạt nguội ở khu vực cầu Thuận Phước, cầu sông Hàn, các tuyến đường cấm xe… “Việc phạt nguội kết hợp ngăn chặn đăng kiểm nên bắt buộc người vi phạm phải nộp phạt. Khi biết có camera phạt nguội, phụ huynh sẽ điều chỉnh hành vi. Trước mắt sẽ trích xuất hình ảnh vi phạm giao cho nhà trường, mời phụ huynh lên nhắc nhở, sau thời gian tuyên truyền sẽ xử phạt nghiêm”, ông Trần Lành nói.