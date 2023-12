Đà Nẵng quản lý, theo dõi 100% đối tượng tiền án, ma túy

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cho biết mục tiêu đợt cao điểm này nhằm kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 5% so với cùng kỳ, giảm tai nạn giao thông.

Đặc biệt, các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương kiểm danh, kiểm diện, giáo dục, răn đe, quản lý, theo dõi để phòng ngừa đối với 100% đối tượng hình sự, ma túy tái hòa nhập cộng đồng, thi hành án hình sự tại cộng đồng, người loạn thần, ngáo đá, thanh thiếu niên tàng trữ hung khí tụ tập đánh nhau, điều khiển xe độ chế, gây rối trật tự...

Trước đó, qua 15 ngày ra quân (từ ngày 1 đến 14.12), Công an TP.Đà Nẵng đã đấu tranh, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, như: vụ cướp tài sản, có ý định xâm hại cô gái ở Q.Ngũ Hành Sơn, Q.Thanh Khê; ngăn chặn đường dây mua bán 4,5 kg cần sa từ Tây nguyên về Đà Nẵng tiêu thụ; triệt xóa hơn 555 linh kiện, phụ tùng độ chế xe máy, ô tô...

Các lực lượng ra quân làm nhiệm vụ NGUYỄN TÚ

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, cho biết công an thành phố là lực lượng nòng cốt, đã có các giải pháp mạnh mẽ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Lãnh đạo thành phố ghi nhận và biểu dương sự chủ động, trách nhiệm, nỗ lực của các lực lượng trong thời gian qua.

"Công an TP.Đà Nẵng chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội, quản lý nhà nước để hạn chế tối đa nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng lợi dụng vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực, loại hình kinh doanh, dịch vụ nhạy cảm, tiềm ẩn phức tạp", ông Lê Trung Chinh nói.

Trong năm 2023, về tội phạm trật tự xã hội, lực lượng công an kéo giảm 2,7% tỷ lệ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2022, điều tra làm rõ 335/378 vụ, bắt và xử lý 618 đối tượng (đạt tỷ lệ 88,6%).

Nổi bật là các chuyên án, vụ án đấu tranh tội phạm cá độ bóng đá, cho vay nặng lãi, giả danh công an lừa đảo, trộm cắp thẻ ngân hàng để chiếm đoạt tài sản...