Đà Nẵng: Tạm giam nhóm cá độ bóng đá cướp tài sản con nợ

Chiều 30.3, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Văn Giàu (23 tuổi, ngụ P.Hòa Cường Nam, Q.Hải Châu) và Tống Phước Anh Quốc (22 tuổi, ngụ P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ) về hành vi "Cướp tài sản".



Trước đó, khoảng tháng 10.2022, Nguyễn Thái Thương (26 tuổi, ngụ P.Hoà Phát, Q.Cẩm Lệ) tham gia cá độ bóng đá thua và nợ Ngô Văn Giàu số tiền 24 triệu đồng. Thương đã trả trước số tiền 9 triệu đồng, còn nợ lại Giàu 15 triệu đồng. Dù Giàu đã nhiều lần đòi nợ nhưng Thương liên tục chặn liên lạc và bỏ trốn.

Giàu (bên trái) và Quốc NGUYỄN TÚ

Khoảng 18 giờ ngày 21.11.2022, Giàu liên lạc được Thương và hẹn ra quán nước trên đường Lê Trọng Tấn (P.Hòa Phát) để giải quyết nợ. Giàu rủ bạn là Tống Phước Anh Quốc đi cùng đến gặp Thương. Trên đường đi, Giàu với Quốc bàn bạc với nhau là nếu Thương không trả nợ thì sẽ lấy tài sản mà Thương mang theo để trừ nợ.

Đến 18 giờ 30 cùng ngày (21.11.2022), cả hai gặp Thương tại quán nước như đã hẹn. Tại đây, do không có tiền trả nợ nhưng do bị gây sức ép nên Thương đã lấy điện thoại của mình để trừ nợ.

Tuy nhiên, khi kiểm tra điện thoại, phát hiện có nhiều tin nhắn đòi nợ và iCloud đã bị khoá do Thương vay tiền online nên Giàu nói rằng điện thoại này giá trị thấp và không đồng ý lấy điện thoại của Thương,

Giàu yêu cầu Thương đưa xe máy đang đi để cấn nợ nhưng Thương không đồng ý vì xe máy mượn của bạn. Thấy vậy, Giàu yêu cầu Thương phải trả hết nợ bằng tiền mặt và trả lại điện thoại cho Thương. Thương nhận lại điện thoại và tiếp tục nhắn tin mượn tiền bạn bè.

Khi thấy Thương vẫn chưa mượn được tiền nên Giàu và Quốc thống nhất là lấy điện thoại của Thương để trừ nợ. Để Thương đưa điện thoại, 2 người đã hù dọa và đánh Thương, buộc Thương phải đưa điện thoại, sau đó 2 người bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an Q.Cẩm Lệ mời cả hai về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, Giàu và Quốc đều khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản. Đối với hành vi cá độ bóng đá của Thương, hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.