Thiếu nữ giả làm ‘sugar baby’ cùng đồng bọn cướp tài sản hàng loạt ‘sugar daddy’

Chiều 22.3, thông tin từ Công an Q.Ba Đình (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Đ.T.Q (17 tuổi, trú P.Mai Dịch, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) và 5 bị can liên quan để làm rõ tội cướp tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Q. bàn với đồng bọn và lên kế hoạch giăng bẫy những người muốn quan hệ tình dục với mình để đe dọa, tống tiền.

Q. lập một tài khoản ảo trên mạng xã hội Facebook để giả làm "sugar baby" đăng các bài viết tìm "sugar daddy". Khi có người liên hệ, Q. sẽ dụ tới nhà nghỉ, khách sạn để bán dâm. Sau đó, Q. gọi đồng bọn xông vào phòng chửi bới, quay phim và đe dọa để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 16.2, qua bài đăng, một người đàn ông muốn gặp gỡ nên Q. hẹn người này đến một khách sạn trên địa bàn H.Hoài Đức (Hà Nội). Ngay lập tức, Q. cùng 2 đồng bọn đến điểm hẹn, đồng thời báo số phòng để đồng bọn xông vào đe dọa.

Gặp nhau được khoảng 5 phút, 2 đồng bọn của Q. xông vào phòng nghỉ dùng dao uy hiếp, đe dọa người đàn ông đưa tiền. Do không có tiền, nhóm của Q. ép nạn nhân đi cầm xe máy và chiếm đoạt 20 triệu đồng chia nhau.

Công an xác định, trong 2 ngày 18 và 19.2, Q. và đồng bọn đã cướp của 2 người đàn ông khác tổng số tiền 37 triệu đồng.

Thấy dễ kiếm tiền, ngày 20.2, Q. lại hẹn gặp một người đàn ông tại nhà của người này tại địa bàn Q.Ba Đình. Sau khi Q. vào nhà, người đàn ông khóa cửa nên đồng bọn của Q. không vào bên trong được nên Q. dùng điện thoại ghi lại cảnh người đàn ông "đụng chạm" mình và lấy lý do để ra về.

Đồng bọn của Q. đã quay lại đập phá cửa nhà người đàn ông nêu trên thì được mời vào nhà nói chuyện. Tuy nhiên, vừa vào nhà, nhóm đối tượng liền chửi bới và tháo chiếc tivi mang đi bán.

Công an Q.Ba Đình đang củng cố hồ sơ để xử lý nhóm bị can theo quy định pháp luật.