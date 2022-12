Đà Nẵng: Tạm giữ nghi phạm cầm dao xông vào nhà trói gia chủ, cướp iPhone

Ngày 19.12, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Tuấn (28 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) để làm rõ vụ cướp iPhone táo tợn trên địa bàn.

Trước đó, vào lúc 15 giờ ngày 17.12, anh H.P.P.H (22 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) đang ở nhà thì bị Tuấn xông vào dùng dao khống chế, cướp iPhone 11 Promax.

Trước khi bỏ trốn, Tuấn còn dùng dây rút bằng nhựa cột anh H. vào cửa sổ tầng 2.





Nhận tin báo, Công an P.Hòa Hiệp Nam phối hợp Công an Q.Liên Chiểu và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường, truy xét nghi can.

Ngày 18.12, lực lượng trinh sát phát hiện Tuấn có nhiều biểu hiện nghi vấn xuất hiện tại đường Nguyễn Lương Bằng - Mê Linh nên đã bắt giữ, đưa về trụ sở công an đấu tranh.

Ban đầu Tuấn ngoan cố chối tội, nhưng trước tang vật điện thoại của anh H., Tuấn đã thừa nhận hành vi cướp iPhone, đồng thời giao nộp con dao gây án.