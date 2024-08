Đà Nẵng thành lập Khu thương mại tự do: Đặt gần cảng biển như 'cá gặp nước'

Gắn liền cảng biển, liên kết với cảng hàng không quốc tế

Theo Nghị quyết 136 của Quốc hội, Khu thương mại tự do Đà Nẵng sẽ được thành lập gắn với cảng biển Liên Chiểu. Thủ tướng là người có thẩm quyền quyết định thành lập, điều chỉnh, mở rộng ranh giới Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng được ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và hoạt động quản lý nhà nước theo lĩnh vực tương ứng của các cơ quan có liên quan.

Liên quan đến vị trí hình thành các khu chức năng thuộc Khu thương mại tự do, trước đó Sở Công thương TP.Đà Nẵng đề xuất 3 vị trí tại khu vực phía tây bắc thành phố.

Ngoài các vị trí trên, TP.Đà Nẵng cũng tính đến phương án lấn biển khoảng 250 - 1.000 ha tại vịnh Đà Nẵng, cách bờ biển dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành khoảng 1 km, trong khu vực có độ sâu từ 7,2 - 11 m.

Bản đồ quy hoạch vị trí dự kiến chọn xây dựng Khu thương mại tự do Đà Nẵng S.X

Tiếp xúc cử tri vào cuối tháng 7 vừa qua, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chia sẻ Khu thương mại tự do có 3 chức năng, được chia làm 3 phân khu. Phân khu thứ nhất về dịch vụ, phân khu thứ 2 về logistics, phân khu thứ 3 là sản xuất.

Theo ông Quảng, 2 phân khu chính là sản xuất và logistics đều nằm ở H.Hòa Vang. Khu thương mại tự do là mô hình kinh tế đã được khẳng định, thành phố học hỏi kinh nghiệm của các nước để đề xuất triển khai cho Đà Nẵng.

Sở Công thương TP.Đà Nẵng cũng cho biết, Khu thương mại tự do Đà Nẵng được đề xuất thí điểm với quy mô khoảng 10 km2 (1.000 ha), tương đương các khu thương mại tự do của Singapore.

Để đảm bảo nguồn lực và hiệu quả đầu tư, TP.Đà Nẵng dự kiến triển khai theo 2 giai đoạn. Từ năm 2025 - 2030 sẽ hoàn thành hạ tầng trung tâm logistics (80 ha), các khu thương mại dịch vụ (khoảng 50 ha) và khu sản xuất (khoảng 250 ha). Giai đoạn 2 (từ năm 2030) thực hiện đầu tư khu thương mại dịch vụ và khu sản xuất với tổng diện tích khoảng 582 ha.

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng cho biết Khu thương mại tự do còn liên kết với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng HOÀNG SƠN

Theo ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, những vị trí được xác định không chỉ gắn với cảng biển Liên Chiểu mà còn liên kết với Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để thuận lợi trong vận chuyển hàng hóa. Để bảo đảm tiến độ thành lập Khu thương mại tự do, một số nội dung đã được T.Ư giao Đà Nẵng triển khai. "Đà Nẵng đang chạy đua với thời gian. HĐND thành phố phải ban hành gần 30 nghị quyết về quy trình, thủ tục, thẩm quyền giao cho UBND thành phố và các địa phương", ông Cường nói.

Nơi thử nghiệm chính sách kinh tế mới, mang tính đột phá

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, đánh giá Khu thương mại tự do sẽ có tác động mạnh mẽ đến kinh tế cũng như văn hóa - xã hội của thành phố.

Cảng Liên Chiểu đang được hình thành từng ngày HOÀNG SƠN

Đối với kinh tế, Khu thương mại tự do Đà Nẵng là nơi địa phương thử nghiệm chính sách kinh tế mới, mang tính đột phá, dẫn đầu xu hướng, tạo ra giá trị vượt trội, đặc biệt là các chính sách về kinh tế đối ngoại. Từ đó, đẩy nhanh quá trình tích lũy vốn và công nghệ, góp phần tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại; đóng vai trò làm đầu tàu, kéo theo sự phát triển của các vùng khác và cả nước.

Khu thương mại tự do cũng sẽ góp phần nâng cao giá trị gia tăng ngành du lịch, thương mại của Việt Nam nói chung và TP.Đà Nẵng nói riêng, tạo ra chuỗi sản phẩm dịch vụ cao cấp.

Về góc độ văn hóa - xã hội, Khu thương mại tự do với các dịch vụ đẳng cấp sẽ tạo thành một điểm đến đặc biệt, hấp dẫn du khách quốc tế.

Khu công nghệ cao Đà Nẵng được định hướng mở rộng để trở thành một phần của Khu thương mại tự do HOÀNG SƠN

Khu thương mại tự do sẽ tạo ra nhiều việc làm mới, gia tăng danh tiếng về môi trường đầu tư, kinh doanh của TP.Đà Nẵng cũng như của cả Việt Nam.

Khu thương mại tự do cũng kết nối hiệu quả hạ tầng sản xuất và bổ trợ liên hoàn cho các khu công nghiệp mới sẽ phát triển trong tương lai ở Đà Nẵng như: KCN Hòa Cầm giai đoạn 2, Hòa Nhơn, Hòa Ninh và cụm công nghiệp Hòa Liên, Cẩm Lệ…; kết nối cảng cạn, ga đường sắt, các trục giao thông lớn.

Cũng theo ông Vũ Quang Hùng, Khu thương mại tự do gắn với cảng Liên Chiểu và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng sẽ thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất, gia công, lắp ráp, phân loại, đóng gói hàng xuất khẩu, nhập khẩu, cung cấp các dịch vụ logistics, dịch vụ liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, nhằm thiết lập một trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế. Qua đó, tạo nên cấu trúc ngày càng hoàn thiện về hạ tầng kỹ thuật, phát huy tối đa chuỗi giá trị của cảng Liên Chiểu và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Cảng Liên Chiểu đang được thi công cấp tập. Khi hoàn thành, cảng biển này sẽ đóng vai trò quan trọng gắn liền với Khu thương mại tự do HOÀNG SƠN

"Mô hình khu thương mại tự do của các nước trên thế giới đều xây dựng khu thương mại tự do sau các cảng biển. Có thể nhận thấy, nếu cảng biển gắn liền với Khu thương mại tự do thì chẳng khác nào "cá gặp nước". Với những tiềm năng và lợi thế đó, Khu thương mại tự do Đà Nẵng cùng các khu chức năng ở vùng tây bắc thành phố có thể kết hợp để trở thành đặc khu kinh tế thứ 4 của Việt Nam trong tương lai", ông Hùng nhận định.