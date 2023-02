Đà Nẵng: Thêm lãnh đạo trung tâm đăng kiểm bị bắt về hành vi nhận hối lộ

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 3 bị can, gồm: Bùi Văn Tấn (47 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP.Đà Nẵng; Lương Ngọc Vũ (43 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn), đăng kiểm viên; Lương Kim Quang (29 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và kỹ thuật LKQ.



Cả 3 bị can trên bị tạm giam về hành vi nhận hối lộ theo khoản 1, Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Ông Bùi Văn Tấn (bên trái) tại thời điểm khám xét trung tâm VĂN TIẾN

Lương Kim Quang bị khởi tố VĂN TIẾN

Lương Ngọc Vũ bị bắt tạm giam VĂN TIẾN

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cũng đã khởi tố vụ án hình sự đưa và nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 4305D, khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can Hoàng Ngọc Bình (44 tuổi, ngụ xã Quảng Tiên, TX.Ba Đồn, Quảng Bình), Giám đốc trung tâm và Nguyễn Thành (51 tuổi, ngụ TT.Cam Lộ, H.Cam Lộ, Quảng Trị), Phó giám đốc trung tâm về hành vi nhận hối lộ theo khoản 1, Điều 364 Bộ luật Hình sự.



Bị can Phạm Đình Hoàng (60 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú hành vi môi giới hối lộ theo khoản 1, điều 365 Bộ Luật hình sự.

Theo Công an TP.Đà Nẵng, kết quả điều tra ban đầu xác định có nhiều sai phạm trong việc đưa và nhận hối lộ để cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm 4305D (địa chỉ số 10 Tú Mỡ, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới TP.Đà Nẵng (địa chỉ số 25 Hoàng Văn Thái, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).