Đà Nẵng: Tịch thu xe độ chế của 'quái xế' quay clip thử tốc độ câu view

Theo đó, N.V.T (24 tuổi, ngụ thôn 10, xã Quý Lộc, H.Yên Định, Thanh Hóa) bị xử phạt tổng cộng 5,55 triệu đồng về các hành vi không có giấy phép lái xe, sử dụng xe độ chế không biển số, nẹt pô, lạng lách… gây mất trật tự an toàn giao thông.



Ngoài phạt tiền, Công an Q.Ngũ Hành Sơn còn ra quyết định tịch thu phương tiện vi phạm của "quái xế" này.

Trước đó, ngày 12.4, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip nam thanh niên phóng xe tốc độ cao ở khu vực khu dân cư Bình Kỳ (P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng). Phương tiện là xe máy độ chế, thay đổi gần như hoàn toàn kết cấu để đạt tốc độ cao.

Công an Q.Ngũ Hành Sơn xác minh, làm rõ người vi phạm là N.V.T nên đã mời làm việc. T. khai nhận vào khoảng 13 giờ ngày 9.4 đã chạy xe máy không biển số tự mình độ chế để thử tốc độ tối đa trên đường thuộc khu dân cư Bình Kỳ.

Hình ảnh T. phóng xe tốc độ cao để thử xe độ chế NGUYỄN TÚ

Về nguồn gốc xe độ chế, T. thừa nhận tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe để tăng tốc độ. Ngoài ra, T. còn vi phạm không có giấy phép lái xe.



Trước tình trạng thanh thiếu niên độ chế xe máy, tụ tập phóng xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, Công an TP.Đà Nẵng vừa chỉ đạo lực lượng 911, lực lượng tuần tra đêm và lực lượng chống cướp giật của cảnh sát cơ động phối hợp, phân chia khép kín địa bàn, tăng cường thời gian, tần suất tuần tra, chốt chặn, đảm bảo an toàn dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 sắp đến… nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các "quái xế", phương tiện xe độ chế, gây mất an toàn an ninh trật tự, an toàn giao thông.