Vừa ra tù, trộm cắp liên tiếp 10 vụ chỉ trong 1 tuần

Sáng 15.4, Công an P.Vĩnh Trung (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bàn giao Nguyễn Anh Quốc (biệt danh Cu Kít, 27 tuổi, ngụ tổ 47, P.Vĩnh Trung), cho Đội điều tra tổng hợp Công an Q.Thanh Khê củng cố hồ sơ, khởi tố tội trộm cắp tài sản theo thẩm quyển.



Trước đó, trên địa bàn P.Vĩnh Trung liên tục xảy ra trộm cắp, Công an phường tiến hành xác minh, truy xét, phát hiện Quốc có biểu hiện bất minh nên ngày 13.4 đã triệu tập, đưa về trụ sở để đấu tranh.

Qua làm việc, Quốc thừa nhận chỉ trong 1 tuần từ ngày 6 đến 13.7, đã trộm cắp 10 vụ, lấy được 8 điện thoại di động, 1 triệu đồng. Tiến hành khám xét nhà Quốc, Công an P.Vĩnh Trung thu giữ tang vật gồm 1 xe máy, 5 điện thoại do động các loại và 1 triệu đồng.

Quốc bị tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản NGUYỄN TÚ

Quốc khai nhận tại thời điểm bị bắt, vừa gây ra một vụ trộm cắp mới. Quốc thường đến các tiệm internet, lợi dụng sơ hở của khách để trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, Quốc đã có nhiều tiền án tiền sự, năm 2015, khi mới 19 tuổi, Quốc đã tham gia băng trộm cắp xe máy gần chục thanh thiếu niên. Đường dây này hoạt động chuyên nghiệp, phân công nhiệm vụ cụ thể, từ dàn cảnh, đánh lạc hướng để trộm cắp, đến cảnh giới, ngăn cản khi bị truy đuổi.

Nhóm này cũng chuyên tiêu thụ xe gian và bị Công an Q.Hải Châu triệt phá, bắt và khởi tố 7 bị can về các tội trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Sau khi ra tù năm 2020, Quốc tiếp tục trộm cắp, nhưng chuyển hướng sang đột nhập các nhà hàng sang trọng khu vực P.Hòa Thuận Tây, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng và tiếp tục bị Công an Q.Hải Châu bắt giữ, khởi tố.

Năm 2023, ra tù, Quốc ít khi về nhà mà sống lang thang, tiếp tục trộm cắp để kiếm tiền tiêu xài.