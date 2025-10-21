Đà Nẵng tiên phong vươn tới 'cực tăng trưởng' quốc gia

Đà Nẵng khẳng định vị thế “cực tăng trưởng quốc gia” ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Khẳng định vị thế "cực tăng trưởng"

Thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ TP.Đà Nẵng (nhiệm kỳ 2025-2030) đã mở ra một giai đoạn phát triển mới, đầy hứa hẹn. Đại hội diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt sau gần ba thập niên chia tách, TP.Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ lại hội tụ về chung một nhà theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Sự kiện trọng đại này không chỉ đánh dấu bước ngoặt lịch sử mà còn nâng cao tầm vóc và vị thế của một địa phương với danh xưng "thành phố đáng sống".

Tại đại hội, Đà Nẵng đã xác định rõ hướng đi, không chỉ kiên định trong mục tiêu quốc gia mà còn khẳng định tham vọng trở thành "cực tăng trưởng" của Việt Nam.

Để biến khát vọng thành hiện thực, Đà Nẵng đã đặt ra những giải pháp đồng bộ và đột phá trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, xã hội, quản lý nhà nước và phát triển nguồn lực con người. Mệnh lệnh chính trị này được cụ thể hóa qua các chỉ tiêu và mô hình phát triển đầy tham vọng.

Cụ thể, chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/người. Thu ngân sách nhà nước tăng tối thiểu 10%/năm. Kinh tế tư nhân tăng trưởng bình quân 11,5 - 12%/năm, đóng góp 60 - 62% vào GRDP. Đà Nẵng cũng hướng tới mô hình "5 cao" để trở thành điểm đến năng động, thu hút đầu tư, lan tỏa giá trị trong cả nước.

Đà Nẵng cũng đã vạch ra một loạt giải pháp chiến lược, mang tính "xương sống" cho nhiệm kỳ mới. Trong đó, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá chiến lược hàng đầu. Phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, khu thương mại tự do, mô hình cực tăng trưởng quốc gia để thu hút dòng vốn, đầu tư quốc tế. Thành phố đã xây dựng chính sách thu hút nhân tài đặc biệt, đãi ngộ cao cho chuyên gia, nhà khoa học, nhất là trong lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch, trí tuệ nhân tạo.

Ngoài ra, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống của nhân dân và vươn lên sánh vai cùng các đô thị lớn trên cả nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đáng chú ý, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết chọn TP.Đà Nẵng là một trong hai thành phố xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng (thứ 2 từ trái qua) kiểm tra tiến độ dự án trọng điểm ẢNH: MẠNH CƯỜNG





Khẳng định vị thế trên bản đồ đầu tư

TP.Đà Nẵng thể hiện rõ ý chí và cam kết chính trị cao trong việc đi đầu thực hiện các mục tiêu phát triển quốc gia. Thành phố không chỉ triển khai chính sách Trung ương một cách chủ động mà còn tự xác lập các mục tiêu tiên phong, gắn kết chặt chẽ với định hướng phát triển chung của cả nước, thể hiện qua việc đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính TP.Đà Nẵng, cho biết dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế chảy vào Đà Nẵng trong những tháng qua đã có sự bứt phá rõ rệt, cho thấy sức hút ngày càng lớn của thành phố trên bản đồ đầu tư.

Theo bà Tâm, sức hút này không chỉ nhờ vị trí chiến lược, hạ tầng hoàn thiện mà còn bởi chính sách cởi mở và sự cam kết đồng hành của chính quyền, khẳng định hình ảnh một môi trường đầu tư năng động, an toàn và giàu tiềm năng. Chính diễn biến tích cực này tạo thêm nền tảng quan trọng để thành phố thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng hợp tác và hướng tới những mục tiêu phát triển dài hạn.

Khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động của Đà Nẵng không chỉ là khẩu hiệu mà được "đóng đinh" bằng các chỉ tiêu cụ thể, các mũi đột phá chiến lược và tinh thần hành động quyết liệt. Điều này cho thấy tâm thế của Đà Nẵng không chấp nhận "tăng trưởng nhỏ giọt", mà đặt kỳ vọng thực sự vào bước nhảy đột phá, đóng góp vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.