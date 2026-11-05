Đà Nẵng tìm cách giữ nước tại 5 hồ thủy điện lớn trước nguy cơ El Nino

Ngày 5.11, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố vừa ký công văn gửi Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia, đề nghị hạn chế huy động phát điện tại 5 hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn nhằm ưu tiên tích nước, ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước năm 2027 do ảnh hưởng của El Nino.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, căn cứ các báo cáo, bản tin cảnh báo và dự báo El Nino, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố được đánh giá ở mức cao đến rất cao, đặc biệt tại lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Hồ thủy Sông Tranh 2 được yêu cầu tích nước để ứng phó trước nguy cơ El Nino gây hạn hán ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đáng chú ý, kịch bản rủi ro rất cao có thể tạo ra tác động cộng hưởng giữa tình trạng nắng nóng kéo dài, mùa mưa năm 2027 đến muộn, thiếu nước tại các hồ chứa và xu thế suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn. Điều này tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân vùng hạ du.

Hiện nay, mực nước tại các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 2, Sông Bung 4, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 đang ở mức rất thấp. Các hồ có khả năng cao không tích đủ nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, cấp nước sinh hoạt cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn năm 2027.

Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có công văn đề nghị chủ động triển khai các giải pháp ứng phó nguy cơ thiếu hụt nguồn nước năm 2027 do ảnh hưởng của El Nino trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.

Để chủ động ứng phó, UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện quốc gia xem xét không huy động hoặc chỉ huy động 5 hồ thủy điện nói trên vận hành xả nước qua phát điện ở mức tối thiểu từ nay đến hết ngày 11.11.

Đây là khoảng thời gian được dự báo có mưa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, để các hồ ưu tiên vận hành tích nước sớm, nhằm từng bước cải thiện nguồn nước tại các hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn.