El Nino đe dọa nguồn nước, Đà Nẵng đề nghị thủy điện tích nước sớm

Ngày 2.11, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo gửi Chủ tịch UBND thành phố, đề xuất yêu cầu các chủ hồ thủy điện khẩn trương xây dựng phương án vận hành linh hoạt, ưu tiên tích nước từ nay đến cuối năm 2026 nhằm đảm bảo nguồn nước cho mùa cạn năm 2027, trong bối cảnh nguy cơ El Nino gây hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn ở mức cao đến rất cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, căn cứ các bản tin cảnh báo, dự báo nguồn nước và diễn biến El Nino, nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn trong mùa cạn năm 2027 được đánh giá ở mức cao đến rất cao.

Lòng hồ thủy điện Đăk Mi 4 ở mực nước chết ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Lưu vực này hiện có 7 hồ thủy điện lớn, gồm: Sông Bung 2, Đăk Mi 4, A Vương, Khe Diên, Sông Tranh 2, Sông Côn 2 (bậc 1) và Sông Bung 4. Đây là những hồ chứa có dung tích lớn, thực hiện nhiệm vụ điều tiết nước, giữ vai trò chủ đạo trong điều hòa dòng chảy, đảm bảo nguồn nước cho khu vực hạ du.

Nguồn nước từ các hồ cũng đóng vai trò quan trọng trong cấp nước sinh hoạt, sản xuất và phục vụ các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội trên toàn lưu vực trong suốt 8 tháng mùa cạn.

Đáng lo ngại, dù trong tháng 9 và 10, trên lưu vực đã xuất hiện một số đợt mưa lũ nhỏ nhưng mực nước tại các hồ chứa lớn hiện vẫn ở mức rất thấp, tiệm cận mực nước chết. Với hiện trạng này, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong các tháng mùa cạn năm 2027 được dự báo rất cao.

Đặc biệt, kịch bản rủi ro có thể gia tăng do nhiều yếu tố cộng hưởng như nắng nóng kéo dài, mùa mưa năm 2027 đến muộn, dung tích nước tích trữ tại các hồ thấp và xu thế suy giảm dòng chảy từ thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn.

Điều này không chỉ gây áp lực lên nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất mà còn ảnh hưởng đến việc duy trì dòng chảy và kiểm soát xâm nhập mặn ở hạ du.

Dù đang vào mùa mưa lũ nhưng nhiều hồ thủy điện ở trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn lại "trơ đáy" ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt theo từng giai đoạn

Trước tình hình trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Tranh 2, Khe Diên, Sông Côn 2… khẩn trương xây dựng kế hoạch vận hành linh hoạt theo từng giai đoạn từ nay đến ngày 31.12.

Trong đó, các chủ hồ phải ưu tiên vận hành tích nước, từng bước đưa mực nước hồ về khoảng mực nước quy định vào đầu mùa cạn (ngày 1.1.2027), nhằm đảm bảo nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất ở hạ lưu và các nhu cầu thiết yếu trong mùa khô năm tới.

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, vào cuối tháng 10, dù miền Trung thường bước vào cao điểm mùa mưa lũ, nhưng nhiều hồ thủy điện lớn trên địa bàn Đà Nẵng, như: Đăk Mi 3, Đăk Mi 4, A Vương, Sông Bung 4... vẫn trong tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Mực nước tại nhiều hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường hàng chục mét, khiến hoạt động phát điện gặp khó khăn. Nhiều khu vực lòng hồ nước rút sâu, để lộ những bãi cát rộng lớn.

Tình trạng này không chỉ tạo áp lực lên hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp thủy điện mà còn đặt ra nỗi lo về khả năng đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và duy trì dòng chảy hạ du trong mùa khô năm 2027.

Lãnh đạo Công ty CP thủy điện Đắc Mi cho biết một trong những yếu tố được các chuyên gia khí tượng thủy văn đề cập là tác động của hiện tượng El Nino, có thể khiến lượng mưa phân bố không đồng đều giữa các khu vực. Theo đó, một số nơi ở vùng thấp có thể xuất hiện mưa lớn, trong khi lượng mưa tại khu vực miền núi – nơi cung cấp nguồn nước chủ yếu cho các hồ thủy điện lại hạn chế.