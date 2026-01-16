Đà Nẵng: 'Trao quyền' cho sở, địa phương được tuyển dụng, quản lý cán bộ

Ngày 16.1, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố, ông Phạm Đức Ấn, đã ký quyết định phân cấp thẩm quyền của người đứng đầu chính quyền thành phố trong công tác cán bộ cho lãnh đạo các sở và UBND cấp xã.

Theo quyết định, các sở được toàn quyền điều động, luân chuyển, biệt phái công chức; quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung; xếp ngạch công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

Đồng thời, các sở cũng được quyết định nghỉ hưu, thôi việc và xử lý kỷ luật công chức thuộc thẩm quyền quản lý, trừ các chức danh do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng còn phân cấp thêm hàng loạt thẩm quyền quan trọng cho Sở Nội vụ. Trong đó, có việc tiếp nhận công chức; điều động, luân chuyển, biệt phái và quyết định chế độ lương đối với phó chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐND cấp xã.

Sở Nội vụ cũng được giao thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến tuổi nghỉ hưu đối với giám đốc, phó giám đốc sở, người đứng đầu và cấp phó các chi cục, ban; quyết định xếp ngạch công chức chuyên viên chính và tương đương (trừ các chức danh thuộc diện Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm).

Đáng chú ý, Sở Nội vụ còn giữ vai trò "gác cửa" khi xem xét, cho ý kiến trước khi các đơn vị quyết định thôi việc đối với người thuộc chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công của thành phố.

Đối với cấp xã, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phân cấp các chủ tịch UBND xã được điều động, luân chuyển, biệt phái công chức.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã có quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung; nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định xếp ngạch đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

Cấp xã cũng có thẩm quyền thông báo và quyết định nghỉ hưu đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định thôi việc đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố.

Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24.1.