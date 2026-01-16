Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: 'Trao quyền' cho sở, địa phương được tuyển dụng, quản lý cán bộ

Mạnh Cường
Mạnh Cường
16/01/2026 15:25 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức cho các sở, ngành và chính quyền địa phương.

Ngày 16.1, Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố, ông Phạm Đức Ấn, đã ký quyết định phân cấp thẩm quyền của người đứng đầu chính quyền thành phố trong công tác cán bộ cho lãnh đạo các sở và UBND cấp xã.

Theo quyết định, các sở được toàn quyền điều động, luân chuyển, biệt phái công chức; quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung; xếp ngạch công chức từ ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

Đồng thời, các sở cũng được quyết định nghỉ hưu, thôi việc và xử lý kỷ luật công chức thuộc thẩm quyền quản lý, trừ các chức danh do Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm.

Chủ tịch TP.Đà Nẵng 'trao quyền' cho sở, địa phương được tuyển dụng, quản lý cán bộ - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn, đã ký quyết định phân cấp thẩm quyền về công tác cán bộ cho lãnh đạo các sở và UBND cấp xã

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng còn phân cấp thêm hàng loạt thẩm quyền quan trọng cho Sở Nội vụ. Trong đó, có việc tiếp nhận công chức; điều động, luân chuyển, biệt phái và quyết định chế độ lương đối với phó chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐND cấp xã.

Sở Nội vụ cũng được giao thực hiện quy trình xem xét bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý đến tuổi nghỉ hưu đối với giám đốc, phó giám đốc sở, người đứng đầu và cấp phó các chi cục, ban; quyết định xếp ngạch công chức chuyên viên chính và tương đương (trừ các chức danh thuộc diện Chủ tịch UBND thành phố bổ nhiệm).

Đáng chú ý, Sở Nội vụ còn giữ vai trò "gác cửa" khi xem xét, cho ý kiến trước khi các đơn vị quyết định thôi việc đối với người thuộc chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công của thành phố.

Đối với cấp xã, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng phân cấp các chủ tịch UBND xã được điều động, luân chuyển, biệt phái công chức.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã có quyền quyết định nâng bậc lương thường xuyên, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung; nâng bậc lương trước thời hạn đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý, quyết định xếp ngạch đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương trở xuống.

Cấp xã cũng có thẩm quyền thông báo và quyết định nghỉ hưu đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định thôi việc đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý; quyết định xử lý kỷ luật đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố.

Quyết định sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 24.1.

Tin liên quan

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nói về 28 nghị định phân quyền, phân cấp vừa ban hành

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nói về 28 nghị định phân quyền, phân cấp vừa ban hành

Bộ trưởng Bộ Tư pháp lưu ý các bộ, ngành, địa phương cần áp dụng đồng thời quy định mới và quy định còn phù hợp để thực hiện việc phân quyền, phân cấp, phân định thẩm quyền.

TP.HCM chuẩn bị vận hành phường, xã mới: Phân cấp, phân quyền rạch ròi

Phân cấp, phân quyền mạnh cho địa phương khi sáp nhập tỉnh, xã

Khám phá thêm chủ đề

Đà Nẵng phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ kỷ luật công chức Trao quyền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận