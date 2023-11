Đà Nẵng: Triệt xóa hệ thống kinh doanh thuốc lá điện tử quy mô lớn

Ngày 3.11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an TP.Đà Nẵng (gọi tắt là Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết vừa phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng, công an các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, triệt phá chuỗi cửa hàng thuốc lá điện tử quy mô lớn.



Trước đó, trong ngày 1.11, các tổ trinh sát của các phòng nghiệp vụ, công an các địa phương do Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì đã đồng loạt kiểm tra hệ thống kinh doanh thuốc lá điện tử với 5 cửa hàng có tên bảng hiệu Dlink Vapor trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Hàng hóa thuốc lá điện tử nhập lậu NGUYỄN TÚ

5 cửa hàng này ở các địa điểm: 46/10 đường 2 Tháng 9 (P.Bình Hiên), 75 Trần Quốc Toản (P.Phước Ninh, cùng Q.Hải Châu), 13 Mẹ Nhu (P.Thanh Khê Tây, Q.Thanh Khê), 65 Lê Quang Đạo (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn) và 52 Nguyễn Xuân Khoát (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà).

Qua khám xét, lực lượng công an tạm giữ 7.866 sản phẩm vape, pod sử dụng 1 lần, pod system, tinh dầu và phụ kiện các loại... với tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Số hàng hóa bị lập biên bản tạm giữ NGUYỄN TÚ

Theo điều tra, số hàng trên là hàng ngoại nhập. Chuỗi 5 cửa hàng Dlink Vapor do ông Phùng Xuân Anh (41 tuổi, ngụ P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) làm chủ, chuyên kinh doanh các sản phẩm thuốc lá điện tử nhập lậu.



Qua làm việc, ông Xuân Anh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp lệ của số hàng hóa thuốc lá điện tử trên.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ hơn 7.866 sản phẩm thuốc lá điện tử và phụ kiện để xác minh, xử lý theo đúng quy định.