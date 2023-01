Đà Nẵng: Trữ pháo hoa để bán qua Facebook, bị công an tạm giữ

Trước đó, chiều 17.1, Công an Q.Ngũ Hành Sơn phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng kiểm tra căn chung cư đường Trần Bạch Đằng (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn), bắt quả tang B.N.Q (25 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) đang tàng trữ 14 giàn pháo hoa dạng phun viên.

Tại thời điểm kiểm tra, Q. không xuất trình được giấy tờ, chứng từ hợp lệ chứng minh nguồn gốc xuất xứ lô hàng.

Qua làm việc, Q. khai nhận mua số pháo hoa trên từ các hội nhóm mạng xã hội, cất giấu để bán lại qua Facebook kiếm lời.





Trong tháng 1, Q. đã bán được 38 giàn pháo hoa phun viên.

Theo Công an Q.Ngũ Hành Sơn, hiện nay chỉ có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa, gồm Nhà máy Z121 và Tổng Công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (Tổng công ty GAET).