Cà Mau: Cảnh báo tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, mạng viễn thông

Ngày 17.1, tin từ Sở TT-TT Cà Mau cho biết, Sở có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền phòng ngừa tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội, mạng viễn thông...

Cẩn trọng với "tuyển dụng cộng tác viên online"

Theo Sở TT-TT Cà Mau, tính riêng trong năm 2022, có 3 nhóm lừa đảo chính, gồm giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác, với 16 hình thức lừa đảo thường xuyên diễn ra trên mạng xã hội, mạng viễn thông.

Về tội phạm và lừa đảo trên mạng xã hội, mạng viễn thông, theo thông báo của Bộ Công an, hiện nay, tội phạm lừa đảo đăng tin tuyển cộng tác viên bán hàng online trên các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook, Tiktok...), bỏ tiền tạm ứng, thanh toán qua tài khoản các đơn hàng có số tiền ít để đặt hàng, sau đó nhận lại tiền tạm ứng, tiền công kèm theo lãi đơn hàng và tiền thưởng. Đến các lần tiếp theo, khi thanh toán đơn hàng với lượng tiền lớn, người thanh toán sẽ bị chiếm đoạt.

Chưa hết, các nhóm lừa đảo còn yêu cầu nộp thêm tiền để... hệ thống xử lý lỗi và hoàn trả nhưng không thực tế số tiền đã bị chuyển đi sẽ không được hoàn trả.

Giả danh công an, viện kiểm sát, người nước ngoài

Ngoài ra, còn có các nhóm tội phạm giả danh cơ quan Công an, Viện KSND, TAND... gọi điện thông báo có liên quan đến các vụ án đang điều tra, mua bán ma túy, rửa tiền..., gửi lệnh bắt giữ hoặc tài liệu liên quan khác qua mạng xã hội để đe dọa, yêu cầu chuyển tiền đến các tài khoản chỉ định hoặc tài khoản mới mở rồi cung cấp thông tin tài khoản để kiểm tra hoặc tải các đường link, phần mềm giả mạo cơ quan, nhằm đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt.





Theo nội dung công văn, việc các cơ quan chức năng điều tra, xác minh, xử lý tội phạm đều được tiến hành trực tiếp, không gửi thông báo, tin nhắn yêu cầu thông qua mạng xã hội. Vì vậy, người dân cần cảnh giác, không thực hiện theo các yêu cầu của các nghi can và trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để giải quyết.

Cũng theo thông báo của Bộ Công an, hiện nay, nhiều nhóm tội phạm giả mạo là người nước ngoài (sĩ quan, binh lính đang tham gia chiến tranh, làm nhiệm vụ quốc tế tại các khu vực chiến sự... không có người thân) thông qua mạng xã hội để làm quen. Sau đó, lấy lý do gửi quà, đồ vật giá trị, thậm chí là ngoại tệ, vàng có giá trị rất lớn nhờ nhận, quản lý, lưu giữ. Tiếp đó, thành viên của đường dây lừa đảo giả danh là nhân viên sân bay, hải quan, thuế... yêu cầu nộp tiền cước vận chuyển, thuế, phí, tiền phạt, chi phí tiêu cực... để chiếm đoạt.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác những chiêu thức lừa đảo qua mạng xã hội, mạng viễn thông..., không chuyển tiền vào các tài khoản do những người lạ, băng nhóm lừa đảo yêu cầu và trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được giải quyết.