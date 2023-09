Đà Nẵng: Truy tìm vợ chồng huy động vốn hàng trăm triệu đồng rồi bỏ trốn

Ngày 21.9, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) ra quyết định truy tìm đôi vợ chồng đã bỏ trốn sau khi huy động vốn hàng trăm triệu đồng, có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ quyết định truy tìm Nguyễn Thành Luyến (31 tuổi, quê quán H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) và Phạm Thị Như Nguyệt (30 tuổi, quê quán H.Mộ Đức, Quảng Ngãi, cùng ngụ tổ 19, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) để phục vụ điều tra, xác minh làm rõ hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các quyết định truy tìm đôi vợ chồng Luyến, Nguyệt NGUYỄN TÚ

Theo Công an Q.Cẩm Lệ, từ tháng 4.2023, Luyến và Nguyệt đã huy động vốn hàng trăm triệu đồng tại khu vực P.Hòa An, nay bất ngờ đi khỏi nơi cư trú. Nhiều nạn nhân đã tố cáo Luyến, Nguyệt đến Công an Q.Cẩm Lệ.

Tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định đôi vợ chồng này không còn ở địa phương đăng ký, không rõ đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm.

Công an Q.Cẩm Lệ đề nghị các cơ quan của Bộ Công an (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục Hồ sơ nghiệp vụ), Công an TP.Đà Nẵng (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng hồ sơ) và công an các đơn vị địa phương phối hợp hỗ trợ, cung cấp thông tin.

Hiện vụ việc liên quan đôi vợ chồng Luyến, Nguyệt đang được Công an Q.Cẩm Lệ giao Đội điều tra tổng hợp thụ lý.