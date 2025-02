Đà Nẵng: Vi phạm nồng độ cồn dịp tết giảm 33%

Ngày 3.2, Công an TP.Đà Nẵng cho biết trong dịp Tết Nguyên đán, công an các địa phương, đơn vị nghiệp vụ đã huy động tối đa lực lượng, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, phục vụ người dân vui xuân, đón tết.

Trên lĩnh vực giao thông, trong những ngày tết, không có vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, không có tình trạng đua xe trái phép; tình trạng mất an ninh trật tự cũng được kiểm soát chặt chẽ.

Trong đó, Công an Q.Hải Châu đã khởi tố nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối, mang theo hung khí chém người trong đêm giao thừa.

Trạm CSGT Hòa Nhơn hỗ trợ người dân trên đường về quê ẢNH: NGUYỄN TÚ

9 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, gần 2.400 người bị CSGT TP.HCM phạt nồng độ cồn

Đối với việc thực hiện nghiêm Nghị định 168 của Chính phủ, các quy định mới của luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, lực lượng CSGT luôn bố trí nhiều tổ công tác khép kín địa bàn, bảo đảm kịp thời phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn.

Với mục tiêu kéo giảm số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông, đồng thời kiên quyết xử lý những hành vi phạm an toàn giao thông đường bộ ngay từ đầu năm mới, ngay từ sáng mùng 1 tết, lực lượng CSGT toàn thành phố đã triển khai thực hiện chuyên đề xử lý nồng độ cồn, xử lý lỗi trực quan vi phạm giao thông thường gặp nhằm tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp và tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm, tình hình giao thông trên địa bàn dịp Tết Ất Tỵ 2025 được duy trì ổn định, tai nạn giảm so với cùng kỳ năm trước.

Các suất ăn gồm bánh mì, nước suối, khăn lạnh ẢNH: NGUYỄN TÚ

Theo Công an TP.Đà Nẵng, từ ngày 25.1 đến ngày 2.2, toàn thành phố xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 8 người bị thương (giảm 5 vụ so với năm 2024).

Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, lập biên bản 1.015 trường hợp vi phạm giao thông đường bộ, gồm 30 xe khách, 78 xe tải, 129 ô tô, 6 xe container, 770 xe máy, 2 xe điện. Trong đó, tạm giữ 189 phương tiện; tước giấy phép lái xe 46 trường hợp; trừ điểm giấy phép lái xe 91 trường hợp; 144 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

So với cùng kỳ năm 2024, số vụ vi phạm có tăng khoảng 20%, nhưng vi phạm về nồng độ cồn giảm mạnh (giảm khoảng 33%). Điều này cho thấy ý thức của người tham gia giao thông về việc không sử dụng rượu bia khi lái xe có cải thiện rõ rệt.

Ngoài ra, các đơn vị bố trí điểm hỗ trợ, giúp đỡ người dân về quê đón tết với hơn 600 suất ăn miễn phí (bánh mì, nước suối, khăn lạnh). Trong đó, Trạm CSGT Hòa Nhơn bố trí điểm hỗ trợ người dân trên đường QL14B (xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang) với 300 suất ăn, từ nguồn kinh phí do cán bộ chiến sĩ và nhà hảo tâm đóng góp.