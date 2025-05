Đà Nẵng: Xóa cấp quận huyện, 15 phường xã mới đặt trụ sở làm việc ở đâu?

Ngày 18.5, thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho biết, vừa ban hành phương án bố trí trụ sở phường, xã sau khi xóa cấp quận, huyện. Theo đó, Đà Nẵng dự kiến sử dụng 42 cơ sở là trụ sở các cơ quan của quận huyện, phường xã, thiết chế văn hóa hiện có để làm trụ sở cho 15 phường, xã.

Cụ thể, P.Hải Châu đặt trụ sở khối Đảng, mặt trận, đoàn thể tại Quận ủy Hải Châu - 76 Quang Trung); trụ sở khối chính quyền (HĐND và UBND) phường đặt trụ sở tại 3 cơ sở, gồm: UBND P.Phước Ninh - 15 Lê Hồng Phong, trụ sở UBND P.Hải Châu 2 và nhà văn hóa - 38 Triệu Nữ Vương và trụ sở UBND P.Thanh Bình - 76 Ông Ích Khiêm; trụ sở các đơn vị sự nghiệp của phường đặt tại trụ sở Ủy ban MTTQ - 314 Phan Châu Trinh.

Trụ sở Trung tâm hành chính Q.Thanh Khê hiện nay ẢNH: P.K

P.Hòa Cường đặt trụ sở khối Đảng, mặt trận, đoàn thể tại trụ sở UBND P.Hòa Thuận Tây - 28 Nguyễn Khoái; trụ sở khối chính quyền (HĐND và UBND) phường đặt trụ sở tại 3 cơ sở, gồm: trụ sở cơ quan P.Hòa Cường Bắc - 388 Núi Thành, trụ sở làm việc UBND P.Hòa Cường Nam - 672 Núi Thành và UBND P.Bình Thuận - 165 Trưng Nữ Vương; trụ sở các đơn vị sự nghiệp của phường đặt tại trụ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - 329 Lê Thanh Nghị.

P.Thanh Khê đặt trụ sở làm việc của đơn vị hành chính (ĐVHC) tại Trung tâm hành chính Q.Thanh Khê hiện nay - 503 Trần Cao Vân; đặt trụ sở các đơn vị sự nghiệp tại UBND P.Chính Gián - 92 Điện Biên Phủ.

P. An Khê đặt trụ sở khối Đảng, mặt trận, đoàn thể tại trụ sở UBND P.Hòa An - 1 đường Hòa An 6; đặt trụ sở khối chính quyền (HĐND và UBND) phường tại UBND P.An Khê - 235 Trường Chinh; đặt trụ sở các đơn vị sự nghiệp phường tại UBND phường Hòa Phát (mới) - 916 Tôn Đản.

P.An Hải đặt trụ sở khối Đảng, mặt trận, đoàn thể tại UBND P.An Hải Bắc - 868 Ngô Quyền; đặt trụ sở khối chính quyền (HĐND và (UBND) phường tại trụ sở làm việc UBND P.Phước Mỹ - 289 Nguyễn Công Trứ; đặt trụ sở các đơn vị sự nghiệp tại trụ sở của UBND P.An Hải Nam - 45 Mai Hắc Đế.

P.Sơn Trà đặt trụ sở khối Đảng, mặt trận, đoàn thể tại trụ sở UBND P.Mân Thái - 69 Trương Định; đặt trụ sở khối chính quyền (HĐND và UBND) phường tại trụ sở UBND P.Thọ Quang - 6 Nguyễn Phan Vinh; đặt trụ sở các đơn vị sự nghiệp phường tại trụ sở UBND P.Nại Hiên Đông - 117 Vân Đồn.

P.Ngũ Hành Sơn đặt trụ sở làm việc của ĐVHC phường tại Văn phòng HĐND và UBND Q.Ngũ Hành Sơn - 486 Lê Văn Hiến; đặt trụ sở các đơn vị sự nghiệp phường tại trụ sở UBND P.Mỹ An - 382 Ngũ Hành Sơn.

P.Hòa Khánh đặt trụ sở làm việc của ĐVHC phường và trụ sở đơn vị sự nghiệp phường tại Trung tâm hành chính Q.Liên Chiểu - 168 Nguyễn Sinh Sắc (sử dụng một phần).

P.Liên Chiểu đặt trụ sở khối Đảng, mặt trận, đoàn thể tại trụ sở làm việc UBND xã Hòa Liên; trụ sở khối chính quyền (HĐND và UBND) phường tại UBND P.Hòa Khánh Bắc - 68 Lạc Long Quân; trụ sở các đơn vị sự nghiệp phường tại trụ sở Đội Kiểm tra quy tắc đô thị Q.Liên Chiểu - 68A Lạc Long Quân.

Trụ sở Trung tâm hành chính Q.Liên Chiểu hiện nay ẢNH: L.C

P.Hải Vân đặt trụ sở khối Đảng, mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp phường tại UBND P.Hòa Hiệp Bắc - 20 Nguyễn Phúc Chu; trụ sở khối chính quyền (HĐND và UBND) phường đặt tại trụ sở UBND P.Hòa Hiệp Nam - lô A1-2 Nguyễn Tất Thành nối dài.

P.Cẩm Lệ đặt trụ sở khối Đảng, mặt trận, đoàn thể phường tại trụ sở UBND P.Hòa Thọ Đông - 92 Nguyễn Nhàn; đặt trụ sở khối chính quyền (HĐND và UBND) phường tại trụ sở UBND P.Khuê Trung - 128 Cách Mạng Tháng 8; trụ sở các đơn vị sự nghiệp thuộc phường đặt tại trụ sở UBND P.Hòa Thọ Tây - 11 Cầu Đỏ - Túy Loan.

P.Hòa Xuân đặt trụ sở khối Đảng, mặt trận, đoàn thể tại UBND xã Hòa Châu; trụ sở khối chính quyền (HĐND và UBND) phường tại trụ sở UBND P.Hòa Xuân; trụ sở các đơn vị sự nghiệp thuộc phường đặt tại trụ sở UBND xã Hòa Phước.

Xã Hòa Vang đặt trụ sở làm việc của ĐVHC xã tại Trung tâm hành chính H.Hòa Vang hiện nay tại thôn Dương Lâm, H.Hòa Vang; đặt trụ sở đơn vị sự nghiệp xã tại trụ sở UBND xã Hòa Phong.

Xã Hòa Tiến đặt trụ sở khối Đảng, mặt trận, đoàn thể phường tại trụ sở UBND xã Hòa Tiến; đặt trụ sở khối chính quyền (HĐND và UBND) phường tại trụ sở UBND xã Hòa Khương; trụ sở các đơn vị sự nghiệp thuộc phường đặt tại trụ sở UBND xã Hòa Phú.

Xã Bà Nà đặt trụ sở làm việc của ĐVHC tại xã Hòa Nhơn (thôn Thạch Nham Tây); trụ sở các đơn vị sự nghiệp tại UBND xã Hòa Ninh.

Từ phương án đã nêu, có 4 trung tâm hành chính quận huyện được bố trí làm trụ sở làm việc của ĐVHC cấp phường xã, gồm: Trung tâm hành chính Q.Thanh Khê được dùng làm trụ sở làm việc của P.Thanh Khê; Trung tâm hành chính Q.Liên Chiểu dùng làm trụ sở làm việc của P.Hòa Khánh (sử dụng một phần); Văn phòng HĐND và UBND Q.Ngũ Hành Sơn dùng làm trụ sở làm việc của P.Ngũ Hành Sơn; Trung tâm hành chính H.Hòa Vang dùng làm trụ sở làm việc của xã Hòa Vang.

Các trung tâm hành chính quận huyện còn lại, gồm: Trung tâm hành chính Q.Sơn Trà dự kiến bố trí trụ sở làm việc Sở GD-ĐT; Sở VH-TT-DL. Trung tâm hành chính Q.Cẩm Lệ sẽ bố trí trụ sở làm việc của Thanh tra TP.Đà Nẵng và Quảng Nam; Sở Dân tộc và Tôn giáo. Trung tâm hành chính Q.Cẩm Lệ bố trí trụ sở làm việc Sở Công thương.