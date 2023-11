Đà Nẵng: Xử lý chuỗi siêu thị bán thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc

Tối 7.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, đã hoàn tất biên bản tạm giữ 627 sản phẩm thuốc lá điện tử không nguồn gốc, xuất xứ, bán trong chuỗi siêu thị mini HN Mart.



Trước đó, chiều cùng ngày, tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an Q.Ngũ Hành Sơn do đại úy Lê Công Vũ, Đội phó làm tổ trưởng đã kiểm tra 3 cơ sở thuộc chuỗi siêu thị HN Mart tại P.Khuê Mỹ và P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn).

Các loại thuốc lá điện tử không nguồn gốc bán công khai trong siêu thị HN Mart NGUYỄN TÚ

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 627 sản phẩm thuốc lá điện tử.

Qua làm việc, đại diện chuỗi siêu thị HN Mart cho biết các sản phẩm thuốc lá điện tử được đặt mua trên mạng xã hội Facebook, tuy nhiên cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ của số thuốc lá điện tử này.

Số thuốc lá điện tử bị tạm giữ NGUYỄN TÚ

Đại diện chuỗi siêu thị HN Mart cũng thừa nhận việc kinh doanh, bày bán công khai mặt hàng thuốc lá điện tử không nguồn gốc, xuất xứ là vi phạm pháp luật.



Do đó, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an Q.Ngũ Hành Sơn đã lập biên bản niêm phong và tạm giữ toàn bộ số thuốc lá điện tử nói trên để tiếp tục điều tra, xử lý.

Phát hiện xe chở khí cười NGUYỄN TÚ

Trước đó, khuya 6.11, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) kiểm tra hành chính xe ô tô tải BS 92C - 185.40 tại khu vực gần cầu sông Hàn (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe có chứa 19 bình khí cười. Chủ lô hàng là V.K.P (27 tuổi, ngụ đường Ngô Quyền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội, tạm trú ở đường Hoàng Bích Sơn, Q.Sơn Trà).

P. khai nhận vào TP.Đà Nẵng và phân phối các bình khí cười nhập số lượng lớn từ Hà Nội. Hiện Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường lập biên bản tạm giữ xe ô tô tải và toàn bộ tang vật là các bình khí cười để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.