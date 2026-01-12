Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Xử phạt người đăng bình luận sai sự thật về lãnh đạo cấp cao

Huy Đạt
Huy Đạt
12/01/2026 22:06 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa xử phạt 7,5 triệu đồng một cá nhân do đăng bình luận sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội liên quan đến lãnh đạo cấp cao.

Ngày 12.1, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông N.V.H (38 tuổi, ở xã Gò Nổi, TP.Đà Nẵng) do có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật trên mạng xã hội.

Đà Nẵng: Xử phạt người đăng bình luận sai sự thật về lãnh đạo cấp cao - Ảnh 1.

Người đàn ông cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật bị Công an TP.Đà Nẵng xử phạt

ẢNH: Đ.X.

Theo cơ quan công an, trước đó ông N.V.H sử dụng tài khoản Facebook cá nhân để đăng bình luận có nội dung sai sự thật, xuyên tạc liên quan đến lãnh đạo cấp cao dưới một bài viết trên fanpage Facebook do bị cáo Lê Trung Khoa tạo lập, nhằm chống phá Nhà nước Việt Nam.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an xã Gò Nổi (TP.Đà Nẵng) mời ông N.V.H lên để làm rõ. Tại cơ quan công an, trước các tài liệu, chứng cứ được cung cấp, ông N.V.H đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, cho biết do suy nghĩ thiếu chín chắn nên đã đăng tải nội dung nêu trên.

Sau khi được cơ quan chức năng phân tích, giải thích các quy định pháp luật, ông N.V.H đã nhận thức rõ hành vi sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm, đăng bài đính chính, xin lỗi cộng đồng mạng, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quyết định xử phạt.

Hành vi của ông N.V.H vi phạm điểm a, khoản 1, điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Như Thanh Niên, ngày 31.12.2025, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Trung Khoa (54 tuổi, quê Thanh Hóa) 17 năm tù về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cùng bị tuyên án về tội danh trên trong vụ án này, tòa đã tuyên phạt các bị cáo Đỗ Văn Ngà (48 tuổi, quê Gia Lai - nơi ở Thái Lan) 7 năm tù; Huỳnh Bảo Đức (41 tuổi, ở TP.HCM) 6 năm 6 tháng tù; và Phạm Quang Thiện (47 tuổi, ở Hà Nội) 5 năm 6 tháng tù.

