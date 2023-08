Đả nữ Gal Gadot 'tả xung hữu đột' vẫn không cứu được 'Heart of Stone’

Ra mắt vào ngày 11.8 trên Netflix, Heart of Stone hé lộ câu chuyện xoay quanh Rachel Stone, do Gal Gadot thủ diễn, là nhân viên tình báo quốc tế thuộc đơn vị MI6 do đặc vụ Parker (Jamie Dornan) lãnh đạo. Điều mà nhóm MI6 không biết là trong thực tế, Rachel Stone làm việc cho The Charter - một tổ chức gìn giữ hòa bình bí mật, sử dụng công nghệ tiên tiến để vô hiệu hóa các mối đe dọa toàn cầu.

Đả nữ Gal Gadot trong phim Heart of Stone NETFLIX

Rachel Stone liên tục thực hiện những nhiệm vụ sống còn với vô số pha hành động từ nhảy dù đến điều khiển mô tô vượt qua dãy Alps hùng vĩ.



Trailer phim Heart of Stone

Không còn hình ảnh của Wonder Woman, Gal Gadot trong vai nữ điệp viên Rachel lướt qua những hẻm núi trong màn đêm tuyết trắng cùng những pha hành động đẹp mắt.

Hình ảnh dòng xe lao vun vút trên những con đường nhỏ, màn phóng ô tô qua quảng trường trung tâm của Lisbon (Bồ Đào Nha), kết hợp cùng âm thanh của bánh xe và tiếng còi xe thôi thúc hẳn sẽ làm người xem mãn nhãn.

Cảnh đua mô tô qua dãy Alps NETFLIX

Heart of Stone khiến khán giả thót tim trước màn nhảy dù từ độ cao 24 km của nữ điệp viên Rachel Stone để bảo vệ Heart - tài sản có một không hai của quốc gia.

Màn nhảy dù của Gal Gadot trong phim NETFLIX

Tuy nhiên, phim được đánh giá quá ôm đồm tình tiết mà nội dung sơ sài, dễ đoán. Nhiều tình tiết bị cường điệu một cách bất hợp lý, một số cảnh hành động lạm dụng kỹ xảo. Gal Gadot vẫn xinh đẹp nhưng không cứu được bộ phim vì diễn xuất ít biểu cảm. Phim nhận nhiều chỉ trích từ khán giả và giới phê bình, chỉ đạt điểm Rotten Tomatoes 31%.

Heart of Stone do Tom Harper đạo diễn dựa theo kịch bản của Greg Rucka và Allison Schroeder. Ngoài Gal Gadot và Jamie Dornan, phim còn có sự tham gia diễn xuất của Sophie Okonedo, Matthias Schweighofer, Paul Ready, Jing Lusi…