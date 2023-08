'Wonder Woman 3' không xuất hiện trong Vũ trụ DC mới

Bất chấp những bình luận gần đây từ ngôi sao Gal Gadot khẳng định người đứng đầu DC James Gunn và Peter Safran nói với cô rằng họ sẽ cùng nhau phát triển Wonder Woman 3, các nguồn thạo tin nói với Variety rằng không phải vậy.

Theo các nguồn tin, bộ phim thứ ba về nhân vật Wonder Woman không được phát triển tại DC Studios cũng như Gunn và Safran không có kế hoạch vào thời điểm này cho bất kỳ dự án nào về Wonder Woman trong Vũ trụ DC mới ngoài dự án Paradise Lost đã công bố trước đó.

Ngôi sao Gal Gadot VARIETY

Gal Gadot lần đầu gợi ý rằng Wonder Woman 3 có thể chưa chết hoàn toàn trong một cuộc phỏng vấn với ComicBook.com. "Tôi thích đóng vai Wonder Woman vì rất gần gũi và thân thương với tôi. Theo những gì tôi nghe được từ James và Peter là chúng tôi sẽ cùng nhau phát triển Wonder Woman 3", cô nói.

Trong cuộc phỏng vấn này, Gal Gadot còn cho biết cô được Gunn và Safran đảm bảo rằng Wonder Woman 3 sẽ được quay.

"Tôi từng dự một cuộc họp với James Gunn và Peter Safran, họ nói: 'Chúng tôi sẽ phát triển Wonder Woman 3 cùng với bạn. Chúng tôi quý bạn qua vai diễn Wonder Woman nên không có gì phải lo lắng cả'. Thời gian sẽ trả lời mọi thứ", Gal Gadot xác nhận.

Các nguồn tin nói thêm với Variety rằng không có gì chắc chắn với Gadot về Wonder Woman 3, cũng như không có bất kỳ cuộc thảo luận dứt khoát nào về việc Wonder Woman 3 do Gal Gadot đóng chính sẽ tiếp tục với Vũ trụ DC mới. Gunn và Safran đã thuyết trình vào đầu năm để tiết lộ những tựa phim đầu tiên trong Vũ trụ DC mới của họ, bao gồm Superman: Legacy mà không có Wonder Woman 3, và họ đang tập trung cao độ vào những bộ phim mới này.

Gal Gadot đóng vai Wonder Woman trong Vũ trụ DC của Zack Snyder, ra mắt trong bom tấn Batman v Superman: Dawn of Justice trước khi dẫn dắt hai bộ phim độc lập: Wonder Woman và Wonder Woman 1984. Vai Wonder Woman của Gadot cũng xuất hiện trong Justice League và cô đóng vai khách mời trong bộ phim của DC như Shazam! Fury of The Gods.

Gal Gadot trong phim Wonder Woman 1984 IMDb

Hai bộ phim độc lập Wonder Woman đều do Patty Jenkins đạo diễn. Cả hai đã cùng nhau phát triển Wonder Woman 3 trước khi Gunn và Safran được bổ nhiệm làm người đứng đầu mới của DC Studios.

Tháng 12 năm ngoái, có tin tức cho rằng Wonder Woman 3 đã bị hủy sau khi ban lãnh đạo Warner Bros. thông qua cách xử lý của Patty Jenkins cho phần tiếp theo. Jenkins công khai rời dự án.

Tin tức xuất hiện ngay sau khi Gunn và Safran nắm quyền điều hành DC Studios và tuyên bố họ sẽ "đại tu" Vũ trụ DC, dẫn đến suy đoán rằng Jenkins đã từ chối nỗ lực định hình lại Wonder Woman 3 để phù hợp với Vũ trụ DC mới.

"Tôi chưa bao giờ bỏ đi", Jenkins chia sẻ trong một bài đăng trên Twitter. "Tôi sẵn sàng xem xét bất cứ điều gì được yêu cầu. DC rõ ràng đang bị chôn vùi trong những thay đổi, vì vậy tôi hiểu việc ra những quyết định này hiện rất khó khăn".

Khoảng một giờ sau khi Jenkins đăng tuyên bố, Gunn đã ủng hộ cô trên Twitter. Ông trả lời: "Tôi có thể xác nhận rằng tất cả những tương tác của Peter và tôi với bạn đều rất vui vẻ và chuyên nghiệp".

Trở lại vào tháng 1.2023 khi Gunn và Safran gặp gỡ báo chí để tiết lộ chương đầu tiên của Vũ trụ DC mới, họ đã công bố dự án duy nhất liên quan đến Wonder Woman hiện đang được phát triển. Đó là Paradise Lost, phim tiền truyện của Wonder Woman mà Safran mô tả là "câu chuyện kiểu 'Trò chơi vương quyền' lấy bối cảnh trên đảo Themyscira trước khi Wonder Woman ra đời".

Những bình luận gần đây của Gal Gadot về Wonder Woman 3 được đưa ra trước cuộc đình công của Hiệp hội diễn viên Mỹ (SAG-AFTRA) trong chuyến quảng bá của cô cho bộ phim kinh dị Heart of Stone của Netflix, phát trực tuyến vào ngày 11.8.