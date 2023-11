Đa sắc album nhạc Việt

"Muốn nổi tiếng, phải có album nhạc ấn tượng"

Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy đã khẳng định như thế khi đánh giá sự thành công nhanh chóng của ca sĩ Mono. "Tân binh" này ra mắt album đầu tay có tên 22 với 8 ca khúc hồi tháng 8.2022 đã lập tức gây sự chú ý lớn trong làng nhạc, trở thành "hiện tượng" với loạt bài hit Quên anh đi, Waiting for you, Em là… Với chất nhạc hiện đại, trẻ trung, bắt kịp xu hướng âm nhạc quốc tế qua phần hòa âm của nhà sản xuất Onionn, album 22 giữ vị trí cao trên nhiều bảng xếp hạng; và đến cuối năm 2022, Mono gặt hái hàng loạt giải thưởng âm nhạc lớn chỉ nhờ album này: Gương mặt mới xuất sắc của Làn sóng xanh, Nghệ sĩ mới của năm ở giải Cống hiến…

Bìa album Minh tinh của Văn Mai Hương NSCC

Chính "cú hích" từ Mono, nhiều ca sĩ hoạt động lâu năm và cả ca sĩ mới, từ giữa năm 2023 đến nay đều ý thức được việc phải thực hiện một album hoàn chỉnh, hay ít nhất là một EP (đĩa đơn mở rộng, gồm 3-5 ca khúc theo chủ đề, ý tưởng thống nhất), chứ không còn chạy theo trào lưu cho ra mắt những sản phẩm mang tính chất thời vụ là MV, ca khúc đơn.



Đáng chú ý nhất hiện nay là album Minh tinh - The actress của ca sĩ Văn Mai Hương do Hứa Kim Tuyền sản xuất. Album được lấy cảm hứng từ điện ảnh, ngoài ca khúc mở đầu Đại minh tinh, thì 7 bài hát còn lại trong album đều được lấy cảm hứng từ những bộ phim nổi tiếng. Sự trưởng thành trong giọng hát đi liền với trải nghiệm cuộc sống giúp Văn Mai Hương hát có chiều sâu hơn và cũng đủ sắc thái phù hợp để chuyển tải nhiều thể loại nhạc trong các ca khúc. Album mới giúp Văn Mai Hương có cơ hội tạo ra "thương hiệu" riêng mang tính bản sắc cho mình sau thời gian dài hoạt động âm nhạc. Hai bài hát được ra mắt MV trước đó là Mưa tháng sáu và Đại minh tinh đều là những sản phẩm được đầu tư hoành tráng và 6 ca khúc còn lại, Văn Mai Hương cũng mang tới 6 MV ấn tượng từ ý tưởng, bối cảnh, nội dung…

Mới đây, ca sĩ Trini đã cho ra mắt album Chân dung gồm 9 bài hát của nhạc sĩ Quốc Bảo: Chân dung tôi, Chỉ như câu hát thôi mà, Nhạt, Chạy đi, Tro tàn của tiếng tăm, Phù du... Quốc Bảo gọi Trini là "họa mi của những tình ca ngùn ngụt lửa". Anh đánh giá "con người và giọng hát hiền lành, nổi loạn ngầm và trung thực của Trini" đã thuyết phục anh, và trong quá trình làm việc, thử nhiều phong cách nhạc và phong cách mà anh thấy Trini có thể thể hiện thành công nhất chính là adult contemporary pop - một loại âm nhạc không để nghe cho vui mà nghe để chiêm nghiệm.

Bìa album đầu tay Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó của Hieuthuhai NSCC

Nhìn vào các album nổi bật trên thị trường trong thời gian gần đây, không thể không nhắc đến album đầu tay Đánh đổi của Obito (tên thật Lý Quốc Phong). Album này được sự đón nhận tích cực của khán giả đại chúng lẫn giới chuyên môn. Obito kể lại câu chuyện trưởng thành đầy thương tích của chính mình với nhiều gam màu mới lạ, sử dụng nhiều kỹ năng về chơi chữ, chơi vần, chọn chủ đề, bố cục mạch lạc. Album đầu tay Ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó của Hieuthuhai (tên thật Trần Minh Hiếu) cũng được đánh giá là chỉn chu, đầy tính nghệ sĩ của gương mặt trẻ đang có sức hút lớn trên mạng xã hội. Trước đó, album của các rapper Gen Z như MCK, tlinh đã tung ra cũng chiếm lĩnh nhiều bảng xếp hạng nhạc Việt.

"Nhạc Việt bớt đi sự nhạt nhòa"

Đứng giữa thị trường âm nhạc đầy cạnh tranh hiện tại, việc quyết định chạy theo xu hướng thị trường hay tự tạo ra một giá trị riêng biệt là một lựa chọn không hề dễ dàng của các ca sĩ trẻ. Phương Mỹ Chi với album Vũ trụ cò bay kết hợp âm nhạc và những tác phẩm văn chương nổi tiếng là một chọn lựa khôn ngoan giúp cô gái vốn trước đây được biết đến là một ca sĩ chuyên trị dòng dân ca trữ tình, giờ được giới trẻ yêu thích hơn, giới chuyên môn đánh giá cao ở giọng hát nội lực.

Ca khúc Silence trong album mới của Vũ Thảo My vào top bài hát thịnh hành NSCC

Bước ra từ cuộc thi Bài hát hay nhất, ca-nhạc sĩ hooligan (tên thật Lê Công Thành) cũng vừa có album đầu tay EPIC gồm 11 bài hát, định hình cá tính của một nghệ sĩ phóng khoáng, tự do với những chất liệu tưởng khó nghe nhưng trẻ trung, hợp giới trẻ như jazz, blues, alternative… Ca sĩ Mỹ Anh (con gái Mỹ Linh - Anh Quân) cho biết hiện cô muốn cân bằng giữa hai yếu tố thị hiếu và cá tính riêng để tìm vị trí cho mình trong con đường âm nhạc, thể hiện rõ nét ở MV Chẳng thể né tránh vừa phát hành, làm mini show First Myeolody hôm 15.10… để thẳng tiến ra album mới hoàn chỉnh sắp tới với màu sắc US-UK nhưng mềm mại, dễ nghe hơn.

Album mới sắp phát hành của Vũ Thảo My - một giọng ca hay, từng đoạt Quán quân The Voice VN 2013, nhưng ít người biết đến, cũng đang được nhiều người chờ đợi, bởi do chính tay nhạc sĩ Anh Quân thực hiện. Ca sĩ Mỹ Linh chia sẻ: "Suốt từ năm ngoái đến nay, Anh Quân ôm phòng thu âm để sản xuất album cho Vũ Thảo My. Anh kể đang đi xe mà thấy trên radio một tiếng hát khiến anh phải tìm hiểu xem là ai, thì ra là Vũ Thảo My. Anh quyết định gọi phone đề nghị hợp tác với cháu ấy. Nhạc do Vũ Thảo My tự sáng tác, Anh Quân giúp trau chuốt để sản phẩm đến tai người nghe ở độ chín nhất của một giọng hát đến ngưỡng đẹp và chín chắn. Album sắp ra mắt, tôi chấm điểm 9/10, không phải vì người nhà, mà là hay thật".

Ca sĩ Bùi Lan Hương cũng vừa thực hiện album MônangeL - Nữ thần mặt trăng lấy cảm hứng từ nàng Mona Lisa trong hội họa. Bùi Lan Hương cho biết: "Không phải tôi không muốn ra nhiều sản phẩm mới và nhanh để theo kịp mọi người, mà vì tôi luôn cần phải suy ngẫm xem mình muốn truyền tải điều gì, ý nghĩa của việc ra sản phẩm là gì trước khi thực hiện, để khán giả hiểu được thông điệp cũng như dấu ấn của mình hơn thông qua âm nhạc". Với sự kết hợp nhạc sĩ Đức Trí, Phan Mạnh Quỳnh trong hai ca khúc Ngồi một mình, Nữ hoàng, Bùi Lan Hương nói: "Hạnh phúc vì đồng nghiệp hiểu con người, tính cách lẫn phong cách nhạc để giúp tôi hoàn thành được một album đúng tinh thần Bùi Lan Hương nhất trong sự nghiệp".

Có thể nói, việc các ca sĩ ngày càng ý thức hơn trong làm nghề, nỗ lực thực hiện album riêng để chứng minh nội lực, khẳng định khả năng của bản thân là một bước chuyển động tích cực của thị trường nhạc Việt. "Nhờ vậy nhạc Việt bớt đi sự nhạt nhòa, đều đều ai cũng như ai, mà ngày càng sôi động, đa sắc màu, đa phong cách hơn với những đại diện nổi trội, nhiều dấu ấn riêng; và sẽ không ngạc nhiên nếu giai đoạn tới còn nhiều album đổ bộ vào thị trường", nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong nói.