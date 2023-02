Nhạc Việt có gì để thế giới 'see tình'?

Gõ từ khóa "See tình" trên Google, sẽ cho ra 30 triệu kết quả trong 0,38 giây với trùng trùng lớp lớp thông tin liên quan bài hit do DTAP (sáng tác, hòa âm) - Hoàng Thùy Linh (thể hiện), cùng "điệu nhảy See tình" và phần nhảy theo điệp khúc See tình - bản remix của nhà sản xuất Cukak.