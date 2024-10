Đã sửa đường và chi bồi thường cho người dân

Theo đó, 29/29 hộ dân ở xã An Phú Thuận đã nhận bồi thường của đơn vị thi công với tổng số tiền hơn 371 triệu đồng. Mỗi hộ nhận từ hơn 4 triệu đến hơn 40 triệu đồng, tùy mức độ nhà bị ảnh hưởng. Mặt khác, đơn vị thi công đã khắc phục 3/3 tuyến đường nhựa nông thôn thuộc xã An Phú Thuận hư hỏng do vận chuyển vật liệu thi công công trình, gồm: tuyến Xẻo Vang dài 700 m, đường Rạch Ấp dài 750 m và tuyến An Thạnh - Lãnh Lân dài 800 m. Mặt đường cả ba tuyến đều rộng 3,5 m.



Đơn vị thi công chi tiền hỗ trợ bồi thường cho 29 hộ dân ở xã An Phú Thuận bị nứt nhà ẢNH: TRẦN NGỌC

Liên quan phản ánh của Thanh Niên, ông Phan Duy Lai, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, vừa gửi công văn cho UBND tỉnh Đồng Tháp và các ngành liên quan thông tin, vẫn còn 25 hộ dân có nhà bị ảnh hưởng ở xã An Khánh chưa đồng ý giá trị hỗ trợ. Ban kiến nghị địa phương hỗ trợ vận động các hộ dân đồng ý để đơn vị thi công tổ chức chi trả. Qua tìm hiểu của PV Thanh Niên, 25 hộ dân này chưa thống nhất do mức hỗ trợ rất thấp. Tổng số tiền hỗ trợ 25 hộ chỉ hơn 50 triệu đồng, rất thấp so với chi phí mà họ bỏ ra để tu sửa nhà.

Trước đó, ngày 20.9.2024, Báo Thanh Niên có bài Nhà cửa, đường sá bị hư hại khi làm cao tốc chờ đền bù, phản ánh trong quá trình thi công cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ qua địa bàn H.Châu Thành (Đồng Tháp), đơn vị thi công sử dụng một số tuyến đường nhựa của địa phương để vận chuyển vật tư gây hư hỏng, xuống cấp trầm trọng; đồng thời gây nứt hơn 60 căn nhà. Người dân nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp. Mặc dù Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhiều lần kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục, nhưng tiến độ khắc phục rất chậm, gây bức xúc cho người dân.