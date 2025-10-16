Đã thử chục kem Retinol và top 3 này thật sự là chân ái cho da 30+

1. Kem chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top đầu là kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer thuộc thương hiệu VI Derm của Mỹ. Sự kết hợp mạnh mẽ giữa Retinol, 10% A xít Glycolic, vitamin C... VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer giúp kích thích sản sinh collagen mạnh mẽ, tái tạo bề mặt da, giúp làm mờ đốm nâu, nếp nhăn, dưỡng da tươi trẻ, sáng mịn, rạng ngời. Hiệu quả sau 7 ngày sử dụng.

Đặc biệt, kem chống lão hóa VI Derm Age-Defying Treatment Moisturizer đã ứng dụng công nghệ Retinol tiên tiến hãng Vi Derm bằng cách sử dụng THD Ascorbate - một dạng vitamin C Truyền THD Ascorbate thẩm thấu sâu vào lớp hạ bì. Sự kết hợp này giúp khuếch đại tác dụng của Retinol, mang lại hiệu quả chống lão hóa, trẻ hóa làn da.



Retinol, vitamin C (Thd Ascorbate), Aloe Vera, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Kích thích quá trình sản sinh collagen, elastin giúp da đàn hồi, săn chắc, tươi trẻ hơn.

Làm mờ các nếp nhăn, đường nhăn trên da, da căng bóng hơn.

Dưỡng ẩm sâu, giúp làn da ngậm nước, đầy sức sống.

Hỗ trợ làm mờ các vết thâm mụn, sạm nám, tàn nhang, cho làn da tươi sáng đều màu, rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Chống ô xy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da khỏi các tác động của gốc tự do, duy trì sự tươi trẻ của làn da.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, ô nhiễm môi trường.

Kích thích tái tạo lớp trung bì và biểu bì của da, nuôi dưỡng làn da trở nên tươi trẻ, hồng hào và rạng ngời.

Dù chứa Retinol nhưng không gây kích ứng hay bong tróc với cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng hiệu quả chống lão hóa, trẻ hóa làn da nên vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ skincare.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

2. Serum chống lão hóa phục hồi vẻ tươi sáng Rejuvaskin Retinoid Face Serum

Top 2 sản phẩm chứa Retinol đang bán chạy hàng đầu hiện nay đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 37 năm tại Mỹ. Sự kết hợp đột phá từ 3 loại Retinoid thực vật (Hydroxypinacolone Retinoate - HPR, Bakuchiol và chiết xuất Sea Fennel) tạo nên phức hợp Tri-RetinX™ Complex đã tạo nên sức mạnh kép cho serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum. Thúc đẩy tăng cường sản sinh collagen, elastin, giúp cải thiện độ đàn hồi da, làm mờ nếp nhăn, thâm nám và trả lại làn da rạng rỡ, tươi mới sau 4 tuần sử dụng đều đặn.

Không dừng lại ở đó, Rejuvaskin Retinoid Face Serum còn tích hợp 13 tinh chất dưỡng da từ thiên nhiên như chiết xuất cam thảo, trà trắng, Acid Hyaluronic... giúp dưỡng ẩm sâu, chống ô xy hóa mạnh mẽ và nuôi dưỡng làn da căng mướt, sáng khỏe từ bên trong. Điều đặc biệt, sản phẩm không gây bong tróc, châm chích hay kích ứng. Đây chính là lựa chọn cho những làn da nhạy cảm hoặc người mới bắt đầu tiếp cận Retinoid nhờ ứng dụng công nghệ retinol thực vật tiên tiến.

https://www.facebook.com/reel/778657848346961

Thành phần nổi bật: Phức hợp Tri-RetinX, chiết xuất trà trắng, Acid Hyaluronic, chiết xuất cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

Tái tạo tế bào da hiệu quả, hỗ trợ làm mờ thâm nám mang lại vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung nhanh chóng.

Cấp ẩm sâu và khóa ẩm tối ưu, mang lại làn da ngậm nước, căng bóng suốt ngày dài.

Làm mờ nếp nhăn, vết chân chim, tăng độ săn chắc, cải thiện tình trạng da chảy xệ, lỏng lẻo.

Nuôi dưỡng làn da bằng vitamin và khoáng chất thiết yếu, giúp tăng cường hàng rào bảo vệ trước tác động của ô nhiễm, ánh nắng, khói bụi.

Trung hòa gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa sớm, giảm tình trạng nám, sạm màu, tàn nhang.

Thu nhỏ lỗ chân lông, cải thiện làn da khô ráp, bong tróc, mang lại bề mặt da mịn màng, ẩm mượt.

Hỗ trợ cải thiện mụn ẩn và mụn trứng cá nhẹ, phù hợp với làn da dễ nổi mụn.

Chất kem mỏng nhẹ, màu vàng nhạt, thẩm thấu nhanh, không gây bết dính, nặng mặt, rất phù hợp sử dụng vào ban đêm hoặc dưới lớp dưỡng.

Nhược điểm: Không thể phủ nhận hiệu quả chống lão hóa giúp trẻ hóa làn da của sản phẩm. Nhưng với nếp nhăn sâu thì vẫn cần kiên trì sử dụng trong thời gian dài hơn mới thấy kết quả.

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000 đồng/ 30ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Hiệu quả chống lão hóa sau 4 tuần, nhưng lại cực kỳ dịu nhẹ, không bong tróc - đó chính là điểm cộng giúp Rejuvaskin Retinoid Face Serum được tin chọn bởi cả người mới bắt đầu lẫn tín đồ chăm da lâu năm.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/rejuvaskin-retinoid-face-serum-chong-lao-hoa-phuc-hoi-da.html

3. Huyết thanh trẻ hóa da Ekseption Super Retinol Fluid

Top 3 Retinol là sản phẩm đến từ thương hiệu Ekseption xuất xứ Tây Ban Nha. Ekseption Super Retinol Fluid là tinh chất trẻ hóa da công nghệ cao, nổi bật với nồng độ retinol đậm đặc được bọc trong cấu trúc liposome siêu nhỏ, mô phỏng màng lipid tự nhiên của da. Không chỉ nâng cấp độ đàn hồi, cải thiện độ ẩm và sắc tố da, mà còn mang lại làn da săn chắc, mịn màng và rạng rỡ hơn.

Thành phần chính: Retinol liposome thế hệ mới, Bakuchiol chiết xuất tự nhiên, ET-Vitamin C, Niacinamide, Vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ làm giảm các nếp nhăn, đốm nâu và vùng da không đều màu, giúp da lấy lại vẻ ngoài mịn màng và tươi tắn.

Ngăn ngừa hiệu quả hiện tượng viêm đỏ, kích ứng hoặc bong tróc thường gặp khi sử dụng retinol ở nồng độ cao.

Tăng cường độ mềm mại và mượt mà của làn da, giúp bề mặt da láng mịn, dễ chịu khi chạm vào.

Hỗ trợ kiểm soát dầu, giảm tình trạng mụn trứng cá và bít tắc lỗ chân lông, giữ da sạch thoáng và khỏe mạnh.

Nhược điểm: Với làn da khô, da nhạy cảm có thể gây kích ứng nên cần test trước khi sử dụng cho toàn bộ khuôn mặt.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.988.000 đồng/45ml