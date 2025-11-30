Đã tìm ra chủ nhân giải thưởng cuộc thi dịch văn học Việt-Trung, Trung-Việt

Lễ trao giải cuộc thi dịch văn học Việt-Trung, Trung-Việt được diễn ra đồng thời tại Việt Nam Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM (HUFLIT) và Trung Quốc (ĐH Ngoại Ngữ Bắc Kinh và ĐH Ngoại ngữ Tứ Xuyên). Các điểm cầu Việt Nam-Trung Quốc đã được kết nối trực tiếp, có giao lưu, tương tác, tạo nên không gian chung để cùng vinh danh những nỗ lực dịch thuật và tinh thần giao lưu văn hóa của thí sinh hai quốc gia.

Ông Từ Châu, Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, phát biểu ẢNH: BTC

Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Văn hóa Chi (Chibooks) phối hợp cùng Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM, Trường ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh (Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam), Hội Nhà văn Trung Quốc và CLB Đọc sách văn học Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức.

Cuộc thi dịch văn học Việt-Trung, Trung-Việt đã thu hút hơn 2.000 thí sinh Việt Nam và Trung Quốc tham gia.

Các tác giả Việt Nam đoạt giải

Chung cuộc, ở giải biên dịch Trung-Việt (dành cho thí sinh Việt Nam), giải nhất được trao cho 2 thí sinh. Đó là Bùi Đình Tâm, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM với tác phẩm dự thi Cây hợp hoan, tác giả Sử Thiết Sinh (合欢树 (节选）(史铁生); thí sinh Nguyễn Thị Vân Khánh (du học sinh tại ĐH Ngoại ngữ Thượng Hải) với tác phẩm Khúc chiều tĩnh lặng thong dong, tác giả Lý Quyên (宁静悠长的下午时光（节选）(李娟).

Thí sinh Nguyễn Thị Vân Khánh và Bùi Đình Tâm được trao giải nhất

ẢNH: BTC

Giải nhì được trao cho 3 thí sinh. Đó là Nguyễn Thị Hải Duyên, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2, với tác phẩm dự thi Nhắc nhở hạnh phúc - tác giả Tất Thục Mẫn. Thí sinh Đào Tuệ Lâm, học sinh Trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng), với tác phẩm dự thi Bùn lầy-tác giả Trì Tử Kiện. Thí sinh Phan Trần Hồng Anh, cựu sinh viên Trường ĐH Hà Nội, với tác phẩm dự thi là chùm 3 bài thơ của nhà thơ Xuân Thụ.

Giải ba được trao cho Huỳnh Nhật Hải Yến, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân Văn với tác phẩm dự thi Tôi thấy Tổ quốc trong dáng hình quả lựu - tác giả Dương Khắc. Thí sinh Nguyễn Giang Linh, học sinh Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ (tỉnh Hòa Bình) với tác phẩm dự thi Mèo, tác giả Lão Xá.

Ngoài ra, 5 giải khuyến khích thuộc về Nguyễn Thị Thùy Trang (Trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Huế), Nguyễn Mai Chi (Trường ĐH Ngoại thương), Phạm Ngọc Khánh (Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội), Lê Thị Ngọc Yến và Nguyễn Đình Yến Nhung (Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học TP.HCM).

Cuộc thi dịch văn học Trung-Việt, Việt-Trung nhận được sự quan tâm lớn ẢNH: BTC

Các tác giả người Trung Quốc đoạt giải

Ở giải biên dịch Việt-Trung (dành cho thí sinh Trung Quốc), giải nhất thuộc về thí sinh Cao Hiến Thụy (高献瑞, sinh viên ĐH Ngoại ngữ Bắc Kinh) với tác phẩm dự thi Tre Việt Nam (tác giả Nguyễn Duy).

Giải nhì thuộc về 2 thí sinh, Vương Lý Lộ (王李璐) với tác phẩm dự thi Búp sen xanh (tác giả SơnTùng) và Phùng Sơn San (冯山珊, sinh viên ĐH Nông nghiệp Vân Nam) với tác phẩm dự thi Giai điệu thời gian (tác giả Trịnh Bích Ngân).

Giải ba thuộc về 2 thí sinh: Nghiêm Gia Cường (严佳强 , sinh viên ĐH Vân Nam) và Hồ Phương Cát (胡方吉, sinh viên ĐH Quảng Tây) với tác phẩm dự thi Mùa xuân nho nhỏ (tác giả Thanh Hải).

Ngoài ra, 5 giải khuyến khích thuộc về các thí sinh: Lý Gia Lệnh (李佳伶 , sinh viên ĐH Dân tộc Quảng Tây), Lý Thu Nguyệt (李秋月, sinh viên ĐH Dân tộc Quảng Tây), Ngô Hiểu Huyên (吴晓萱, sinh viên ĐH Vân Nam), Hồ Khang Ngọc (胡康玉, sinh viên ĐH Ngoại ngữ Tứ Xuyên), Hà Ngọc Dĩnh (柯钰颖 , sinh viên ĐH Nông nghiệp Việt Nam).

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi, phát biểu ẢNH: BTC

Cuộc thi dịch văn học là cầu nối giao lưu 2 quốc gia Việt-Trung

Ông Từ Châu, Phó Tổng lãnh sự Trung Quốc tại TP.HCM, cho biết dịch thuật chính là cầu nối giao thoa tâm hồn, thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

"Chúng tôi vô cùng phấn khởi khi trong 3 ngày mở đơn, có hơn 2.000 thí sinh đến từ các trường đại học, trung học và lĩnh vực dịch thuật của hai nước nhiệt tình tham gia cuộc thi. Điều này thể hiện rõ nét tình yêu của nhân dân hai nước Trung-Việt, các bạn sẽ ngày càng tìm hiểu sâu hơn về văn học, văn hóa của nhau, tiếp nối đóng góp sức trẻ vào xây dựng cộng đồng, chia sẻ tương lai Trung-Việt mang ý nghĩa chiến lược…", ông Từ Châu nói.

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi, Phó chủ tịch Hội đồng Văn học dịch Hội Nhà văn TP.HCM, Giám đốc Công ty CPVH Chi, cho hay bà mong muốn thông qua cuộc thi này, nhằm giúp sinh viên, học sinh hai nước thêm hiểu được cái hay, cái đẹp của các tác phẩm văn học của các nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc và Việt Nam.

"Từ đó các thí sinh sẽ thêm hiểu về đất nước, con người, văn hóa, cái đẹp tinh thần của con người Việt Nam và Trung Quốc, thúc đẩy mạnh mẽ các bạn không ngừng tiến bộ trên con đường học tập ngoại ngữ mà các bạn đã lựa chọn", bà Nguyễn Lệ Chi nói.

Cuộc thi dịch văn học Việt-Trung, Trung-Việt lần 1, năm 2025 nhằm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Trung và kỷ niệm Năm nhân văn Việt-Trung, đồng thời tạo sân chơi học thuật cho sinh viên, du học sinh và cộng đồng yêu thích văn học-ngôn ngữ.