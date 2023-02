Đã tìm ra loại thuốc có thể giúp giảm thèm bia rượu và ít say hơn

Thuốc naltrexone, trước đây dùng chuyên trị chứng nghiện rượu nặng, bây giờ có thể giúp một người bình thường uống ít say hơn và giảm nhu cầu muốn uống nhiều bia rượu, tờ The New York Times đưa tin.



Tốt nhất vẫn là hạn chế tối đa bia rượu SHUTTERSTOCK

Theo đó, một nghiên cứu được công bố vào tháng 12 trên tập san American Journal of Psychiatry kết luận những người dùng loại thuốc này sẽ uống ít say hơn và cũng giảm nhu cầu tiêu thụ rượu hơn so với những người dùng giả dược.

Kết quả nghiên cứu cho thấy loại thuốc này có thể giúp những người đang mong muốn giảm nguy cơ nghiện rượu, đồng thời ngăn chặn khả năng phát triển của các dạng bệnh nghiêm trọng hơn liên quan đến việc uống nhiều bia rượu.

Cụ thể, rượu bia được cho là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ít nhất 7 loại ung thư, bao gồm các loại ung thư phổ biến, chẳng hạn như ung thư ruột và ung thư vú. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thì ethanol (chất chính có trong rượu) gây ung thư thông qua cơ chế sinh học khi hợp chất này bị phân hủy trong cơ thể, điều đó có nghĩa là bất kỳ loại đồ uống nào có chứa cồn, bất kể giá cả và chất lượng, đều khiến người dùng có nguy cơ phát triển ung thư.

Hồi tháng 1, WHO cũng đã ra tuyên bố cho biết uống rượu bia dù với một lượng nhỏ cũng gây hại đến sức khỏe của con người.

"Rượu là một chất độc hại, kích thích thần kinh và gây nghiện. Nó đã được Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế phân loại là chất gây ung thư nhóm 1, tức nhóm có nguy cơ cao nhất, từ nhiều thập niên trước", WHO tuyên bố.

Nguy cơ phát triển ung thư tăng đáng kể khi uống nhiều rượu hơn. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất do cơ quan đại diện của WHO tại châu Âu thu thập được đã chỉ ra rằng một nửa số ca ung thư mới do rượu gây ra ở khu vực này là do uống rượu "ít" và "vừa phải", tức là dưới 1,5 lít rượu hoặc dưới 3,5 lít bia mỗi tuần, theo tờ The New York Times.