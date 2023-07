Đã tìm ra người đàn ông đập điện thoại sau khi đòi tiền chuộc không thành

Theo đại diện Công an P.Nguyễn Thái Bình (Q.1), người đập điện thoại là ông P.N.T (42 tuổi, quê ở An Giang), từng làm tài xế công nghệ cho hãng Be nhưng đã nghỉ việc cách đây vài tháng.



"Chúng tôi đã tìm được người đàn ông trong vụ việc và hai bên đã đồng ý hòa giải. Anh H. đồng ý với phương án đền bù của người này đưa ra. Trước đó, hai bên có xảy ra cự cãi, anh H. cũng chưa đưa tiền chuộc điện thoại cho người này", đại diện Công an P.Nguyễn Thái Bình cho biết.

Người đàn ông mặc áo tài xế công nghệ đập điện thoại vì đòi tiền chuộc không thành NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, anh L.G.H - người làm rơi điện thoại cho biết anh đã gặp và làm việc trực tiếp với người đàn ông đập điện thoại của mình. "Công an phường đã gọi tôi lên làm việc. Tôi đã nhận được lời xin lỗi từ người đàn ông này và nhận tiền sửa chữa điện thoại. Tôi cũng muốn khép lại vụ việc để tập trung cho việc học, không làm đơn kiện", anh H. nói.



Anh H. đã nhận tiền đền bù sửa chữa điện thoại NVCC

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ bài đăng của một thanh niên làm rơi chiếc điện thoại ở chân cầu Calmette (Q.4) và người mặc áo tài xế công nghệ nhặt được rồi tắt nguồn. Sau khi liên lạc, người này đòi tiền chuộc điện thoại 9 - 10 triệu đồng. Anh H. - người đăng bài là sinh viên nên chỉ xoay đủ 2 triệu đồng và năn nỉ xin lại. Người đàn ông không đồng ý và nói không cầm điện thoại rồi có ý định rời đi.

Anh H. vì muốn giữ chân người này lại nên có xảy ra xô đẩy, người đàn ông liền rút điện thoại ra và đập nát ngay tại chỗ. Khoảnh khắc hai người cãi vã được người dân quay lại. Vụ việc nhận thu hút sự chú ý của nhiều người và cộng đồng mạng.