"Nghe tin công an tìm được em tôi mừng lắm. Công an vẫn đang làm việc với em, chưa bàn giao cho gia đình", anh Đức thông tin thêm. Ba của nam sinh từ quê vào lại TP.HCM để tiếp tục hành trình tìm con thì nhận được thông tin này.

"Tôi cũng rất mong gặp Khải để biết tình hình", gần 1 giờ sáng, anh Đức vẫn thao thức không ngủ được.

Đã tìm thấy nam sinh ở TP.HCM mất liên lạc sau vài ngày chạy xe công nghệ ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Tiếp nhận thông tin vụ việc trước đó, qua xác minh truy xét, lực lượng chức năng phát hiện Khải đang ở Cần Thơ. Ngày 28.9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM đã bàn giao Phan Văn Khải (21 tuổi, quê Khánh Hòa) cho Công an P.An Phú Đông (TP.HCM) để tiếp tục điều tra làm rõ.

NhưBáo Thanh Niên đã thông tin Phan Văn Khải (sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) mất liên lạc hơn 10 ngày nay. Không liên lạc được với em, gia đình rất lo lắng. Vụ việc nam sinh năm cuối ở TP.HCM mất liên lạc sau khi chạy xe ôm công nghệ vài ngày khiến cộng đồng mạng hoang mang, hàng trăm ngàn lượt chia sẻ với hy vọng phụ gia đình tìm con.

Ngay khi nhận tin con trai mất tích, ba Khải ngay lập tức từ Nha Trang vào TP.HCM. Anh Đức, anh trai của Khải xin nghỉ việc suốt 7 ngày để cùng ba rong ruổi khắp những con đường, hẻm nhỏ ở TP.HCM tìm người em trai. Theo anh Đức, nhà chỉ có 2 anh em, Khải là con út. Đậu đại học, Khải vào TP.HCM học tập, hai anh em ở chung phòng trọ trên đường Võ Thị Thừa, P.An Phú Đông, TP.HCM nhiều năm nay.

Anh Đức cho biết tin nhắn cuối cùng em trai gửi Đức là 14 giờ ngày 16.9 báo anh ăn cơm trước. Tới tối cùng ngày không thấy em về, anh Đức cứ nghĩ em trai xin qua nhà bạn ngủ, chắc bữa nay làm khuya nên em chưa nhắn được.

"Tôi nhắn hỏi "sao em qua nhà bạn ngủ mà không nhắn để anh khóa cửa", nhưng chỉ thấy tin báo 'đã gửi' chứ không thấy báo 'đã nhận'. Tôi gọi vào số điện thoại của em thì không liên lạc được. Trước giờ em đi đâu làm gì cũng báo cũng xin anh, nhắn là em trả lời liền. Em mới chạy xe ôm công nghệ khoảng 4 ngày", anh Đức nhớ lại.

Võ Nguyễn Hoàng Phúc (sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM), bạn của Phan Văn Khải chia sẻ cả nhóm còn ngồi cà phê làm bài cùng nhau sáng ngày 16.9. "Hôm đó em thấy Khải vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường", Phúc chia sẻ với chúng tôi trước đó.