Nam sinh ở TP.HCM mất liên lạc 10 ngày, cha mẹ suy sụp, ngóng tin con

Thông tin từ gia đình cho biết Khải cao khoảng 1,8m, nặng 80kg. Khi rời khỏi phòng trọ, nam sinh mặc quần tây xám, áo xe ôm công nghệ Be, đi xe Yamaha Sirius màu xanh, biển số xe 85B1-630.18. Công an phường An Phú Đông đã tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc từ gia đình.

Nam sinh ở TP.HCM mất liên lạc là sinh viên năm cuối

Tối muộn, trò chuyện với chúng tôi qua điện thoại, anh Phan Hồng Đức (28 tuổi), anh trai Khải cho biết gia đình vẫn đang miệt mài tìm em. Thông tin từ gia đình, Khải mất liên lạc sau khi rời phòng trọ để chạy xe ôm công nghệ hôm 16.7. Em mất liên lạc khi mới làm công việc này được 4 ngày. Gia đình đã trình báo công an và tổ chức tìm kiếm nhiều ngày qua.

"Năm nay Khải là sinh viên năm cuối. Bạn bè cũng hỗ trợ tìm kiếm nhưng chưa liên lạc được. Tôi cũng đã lên trường hỏi thông tin về em, em học khá, đi học đầy đủ cho đến khi mất tích. Gia đình không thể liên lạc với em đã 10 ngày nay", anh Đức chia sẻ. Anh ruột của Khải cho biết thêm em trai đăng nhập zalo trên máy tính của anh nên anh có thể kiểm tra được. Khi kiểm tra, anh cho biết không thấy gì bất thường.

Phan Văn Khải ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Ngay khi nhận tin con trai mất tích, ba anh từ Nha Trang vào TP.HCM. Anh Đức xin nghỉ việc suốt 7 ngày để cùng ba rong ruổi khắp những con đường, hẻm nhỏ ở TP.HCM tìm người em trai mất tích. "Nhà tôi chỉ có 2 anh em, Khải là con út. Em vào TP.HCM học rồi ở trọ cùng tôi 3 năm nay", anh Đức cho biết. Nhiều năm nay, hai anh em ở chung phòng trọ trên đường Võ Thị Thừa, P.An Phú Đông, TP.HCM.

Tin nhắn cuối cùng em trai gửi Đức là 14 giờ ngày 16.9 báo anh ăn cơm trước. Tới tối không thấy em về, anh Đức cứ nghĩ em xin qua nhà bạn ngủ, chắc bữa nay làm khuya, em chưa nhắn được. "Tôi nhắn hỏi: sao em qua nhà bạn ngủ mà không nhắn để anh khóa cửa, nhưng chỉ thấy tin báo 'đã gửi' chứ không thấy báo 'đã nhận'. Tôi gọi vào số điện thoại của em thì không liên lạc được. Trước giờ em đi đâu làm gì cũng báo cũng xin anh, nhắn là em trả lời liền", anh Đức nhớ lại.

Mẹ suy sụp, cha mòn mỏi ngóng tin con

Những ngày qua, nghe ai chỉ có người giống em, ba con anh Đức lại lên đường đi tìm bất kể sáng sớm hay đêm muộn. Anh Đức kể: "Cứ nghe ai báo thông tin là hai ba con lại đi tìm, nhiều khi tìm không được cứ chạy vậy, chẳng biết đi đâu, nhưng cứ đi vậy biết đâu tìm được em. Ba tôi vào mới về nhà 2 ngày nay. Ở nhà mẹ khóc suy sụp nên ba về, một hai ngày nữa ba mẹ sẽ cùng vào lại để tìm em". Anh trai của khải cho biết tối hôm 15.7, hai anh em vẫn trò chuyện vui vẻ, Khải còn gọi điện về cho mẹ.

Theo gia đình, nam sinh Phan Văn Khải mất liên lạc khi mới chạy xe ôm công nghệ được 4 ngày ẢNH: GIA ĐÌNH CUNG CẤP

Võ Nguyễn Hoàng Phúc (sinh viên Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM), bạn của Phan Văn Khải cho biết cả nhóm còn ngồi cà phê làm bài cùng nhau sáng ngày 16.9. "Hôm đó em thấy Khải vẫn nói chuyện vui vẻ bình thường. Đến 11 giờ 30 thì em đi học. Khải hiền ít chơi với người lạ. Chúng em chơi chung nhóm với nhau tầm 5-7 người, khoảng hơn năm nay", Phúc chia sẻ.

Phúc cho biết thêm thấy Khải muốn đi chạy xe ôm mà không có tiền đăng ký, Phúc chính là người bỏ tiền túi ra đăng ký cho Khải. "Năm cuối rồi nên tụi em vẫn lo học, khi nào rảnh không còn gì làm tụi em mới chạy xe, chủ yếu để kiếm tiền đổ xăng với ăn sáng. Em nghĩ Khải muốn đỡ gánh nặng cho gia đình", Phúc trải lòng.

Gia đình rất mong mọi người nếu có thông tin về Khải hoặc nhìn thấy nam sinh liên hệ anh Phan Hồng Đức (anh trai của Khải) qua số điện thoại 0824.063.781 hoặc cơ quan công an gần nhất.



