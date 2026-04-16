Thế giới

Đã tìm thấy nhà của đại văn hào Shakespeare ở London

Hạo Nhiên
16/04/2026 12:18 GMT+7

Trong lúc tìm kiếm tài liệu về nhà hát, một đội ngũ các nhà nghiên cứu lần đầu tiên có thể xác định chính xác vị trí ngôi nhà của văn hào vĩ đại người Anh William Shakespeare ở London.

Giáo sư Lucy Munro phát hiện nhà của đại văn hào người Anh trong lúc nghiên cứu bản đồ ở London

ảnh: bộ phận lưu trữ hồ sơ của thành phố London

Từ lâu, giới học giả biết rằng Shakespeare, nhà soạn kịch tài ba người Anh, từng sở hữu một ngôi nhà tại khu Blackfriars ở trung tâm London. Thông tin ban đầu cho thấy ngôi nhà nằm gần cổng chính của khu này.

Tuy nhiên, phát hiện mới đồng nghĩa giờ đây chúng ta có thể biết rõ vị trí cụ thể, quy mô, cấu trúc, cũng như các dạng công trình xung quanh ngôi nhà, theo Đài CNN hôm 16.4.

Chia sẻ với Đài CNN, Giáo sư Lucy Munro về ngành Shakespeare và Văn học cận đại của trường Đại học Hoàng đế London (Anh), cho biết đây là bất ngờ tuyệt vời.

Thông tin về nơi ở chính xác của Shakespeare đã được phát hiện khi bà tìm ra một bản quy hoạch của khu Blackfriars vào năm 1668 trong quá trình nghiên cứu dự án nhà hát tại cơ quan lưu trữ hồ sơ London.

Sau khi đối chiếu bảng quy hoạch với các mô tả về ngôi nhà của Shakespeare trong các ghi chép lịch sử, bà Munro ngạc nhiên khi nhận ra vừa tình cờ tiếp cận được bằng chứng xác thực về vị trí và cấu trúc ngôi nhà luôn được tìm kiếm lâu nay.

Theo đó, căn nhà có hình chữ L, với một phần nằm phía trên cổng chính, đồng thời nằm cạnh các công trình lân cận như một quán rượu tên Sign of the Cock Tavern.

"Ngôi nhà không quá lớn nhưng [diện tích] cũng khá đáng kể", bà cho biết, thêm rằng thậm chí nơi này còn được chia thành hai căn riêng biệt.

Lật lại những câu hỏi về cuối đời Shakespeare

Vào thời điểm Shakespeare mua ngôi nhà vào năm 1613, Blackfriars được xem là một khu vực danh giá. Theo thời gian, cư dân nơi này cũng đa dạng hơn về thành phần, bao gồm tầng lớp quý tộc và giới thương nhân.

Phát hiện mới cũng góp phần làm sáng tỏ giai đoạn cuối đời của Shakespeare, trước khi ông qua đời 3 năm sau (năm 1616), hưởng dương 52 tuổi.

Bằng chứng về ngôi nhà làm khơi dậy nghi vấn đối với quan điểm được nhiều người đồng thuận vốn cho rằng đại văn hào đã về quê Stratford-upon-Avon sinh sống sau khi nhà hát Globe bị cháy vào tháng 6.1613. Đây là nhà hát đa số các vở kịch của ông được công diễn lần đầu tiên.

Theo bà Munro, Shakespeare vẫn tiếp tục sáng tác sau vụ hỏa hoạn, chẳng hạn như việc cùng nhà viết kịch John Fletcher sáng tác vở The Two Noble Kinsmen.

Nữ giáo sư cũng đặt dấu hỏi đối với giả thuyết cho rằng Shakespeare mua bất động sản ở Blackfriars chỉ nhằm mục đích đầu tư. Theo bà, việc ông chọn mua nhà ở khu vực chỉ cách nhà hát Globe chưa đầy 5 phút đi bộ cho thấy mục đích của ông có lẽ chỉ thuần túy vì phục vụ cho công việc.

Tin liên quan

Bất ngờ từ kết quả phân tích Vải liệm Turin

Bất ngờ từ kết quả phân tích Vải liệm Turin

Các nhà khoa học cho biết khoảng 40% ADN người được tìm thấy trên Vải liệm Turin có nguồn gốc từ các dòng gien Ấn Độ.

Hà Lan thu hồi mũ vàng ròng 2.500 năm tuổi bị trộm

Tìm thấy hài cốt nghi của chàng lính ngự lâm d'Artagnan lừng danh

Khám phá thêm chủ đề

Shakespeare nhà của Shakespeare trung tâm London
