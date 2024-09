Đã trao hỗ trợ thêm 420 triệu đồng cho người dân bị thiệt hại do bão số 3 tại Yên Bái

Cụ thể, sáng 22.9, anh Triệu Trí Lộc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái đã cùng với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Yên Bái đến thăm và trao 30 triệu đồng do bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ gia đình thiếu tá Trần Đông, Trưởng công an xã Vân Hội, H.Trấn Yên, đã đột ngột qua đời khi đang trực phòng chống bão. Tiếp đó, đoàn đã trao cho 3 gia đình có nhà sập hoàn toàn trong bão, mỗi gia đình là 5 triệu đồng.

Anh Triệu Trí Lộc (thứ hai từ phải qua) trao hỗ trợ cho gia đình thiếu tá Trần Đông ẢNH: LẠI TUYẾN

Ngày 20.9, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Yên Bái do chị Dương Thị Vui, Phó bí thư Tỉnh Đoàn đã tới thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Thanh Niên cho 6 hộ gia đình có người thân thiệt mạng trong bão (mỗi hộ 15 triệu đồng) tại các xã Động Quan, Liễu Đô, Tân Phượng, Minh Xuân, Tân Lĩnh thuộc H.Lục Yên.

Chị Dương Thị Vui (thứ hai từ phải qua) trao hỗ trợ cho các gia đình có người thân thiệt mạng tại xã Minh Xuân, H.Lục Yên ẢNH: LẠI TUYẾN

Trước đó, ngày 19.9, anh Triệu Trí Lộc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái đã đến thăm hỏi và trao quà cho 3 gia đình có thiệt hại về người trong vụ lở đất tại H.Văn Chấn và 2 gia đình có người thân qua đời tại TP. Yên Bái, mỗi gia đình 15 triệu đồng.

Phóng viên Báo Thanh niên và anh Triệu Trí Lộc trao hỗ trợ cho gia đình anh Nguyễn Văn Thi. ẢNH: LẠI TUYẾN

Ngày 18.9, chị Dương Thị Vui, Phó bí thư Tỉnh đoàn đã trao cho 5 hộ gia đình có người thân thiệt mạng trong bão (mỗi hộ 15 triệu đồng) tại H.Văn Chấn và TP.Yên Bái.

Ngày 17.9, anh Đồng Mạnh Linh, Phó bí thư Tỉnh đoàn đã trao cho 5 hộ gia đình có người thân thiệt mạng trong bão (mỗi hộ 15 triệu đồng) tại H.Văn Yên và H.Trấn Yên.

Anh Đồng Mạnh Linh trao hỗ trợ cho 1 gia đình có người thân thiệt mạng tại H.Văn Yên ẢNH: LẠI TUYẾN

Ngày 16.9, cùng với phóng viên Báo Thanh Niên, anh Triệu Trí Lộc, Phó bí thư Thường trực Tỉnh đoàn Yên Bái đã đến thăm hỏi và trao cho 4 gia đình có thiệt hại về người ở H.Yên Bình và TP.Yên Bái.