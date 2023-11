Đã xác định danh tính 2 thi thể trôi trên sông Lam

Sáng nay 12.11, thông tin từ Công an TT.Xuân An (H.Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng công an và các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính 2 thi thể nam giới trôi dạt trên sông Lam, đoạn thuộc địa phận tổ dân phố 1, TT.Xuân An.



Theo đó, 2 nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đ. (41 tuổi, ngụ tại xã Nghi Diên, H.Nghi Lộc, Nghệ An) và Lương Gia Bảo L. (19 tuổi, ngụ tại xã Sơn Tây, H.Hương Sơn, Hà Tĩnh).

Theo Công an TT.Xuân An, sau khi đăng tải trên các trang mạng xã hội, người nhà nạn nhân ở H.Hương Sơn đã đến nhận dạng và cung cấp thông tin. Riêng tung tích nạn nhân ở H.Nghi Lộc (Nghệ An) do cơ quan chức năng sử dụng nghiệp vụ lần ra. Qua xác minh, 2 nạn nhân này không quen biết nhau.

Công an H.Nghi Xuân hiện đang điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của các nạn nhân trên.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ 45 ngày 11.11, người dân ở TT.Xuân An phát hiện 2 thi thể nam giới nổi trên sông Lam nên báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an TT.Xuân An phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành đưa 2 thi thể lên bờ.

Qua kiểm tra, trên người cả 2 thi thể đều không có giấy tờ tùy thân.