Đời sống

Đã xác định được nam thanh niên kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng

Lã Nghĩa Hiếu
09/03/2026 21:30 GMT+7

Đó là Bàn Văn Huấn (35 tuổi, trú thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang).

Ngày 9.3, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, vụ việc cô gái bị kéo lê trên đường tại khu vực bến phà Giải (xã An Thành, TP.Hải Phòng) đang được cơ quan công an khẩn trương xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cô gái bị kéo lê trên đường ở Hải Phòng , Công an đưa ra kết luận - Ảnh 1.

Cô gái bị kéo lê trên đường ở Hải Phòng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 8.3, Bàn Văn Huấn (35 tuổi, trú thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) cùng chị H.A.T (SN 2002, trú phường Đông Hải, TP.Hải Phòng) là hai người có quan hệ tình cảm, đi taxi Grab từ nơi ở của chị T. đến khu vực phà Giải, xã An Thành. Sau đó, cả hai đi bộ lên phà sang xã Hà Nam (TP.Hải Phòng) để đến nhà một người quen.

Đến khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, trong quá trình quay trở về, giữa hai người phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt chị T., sau đó túm áo và kéo lê chị T. trong tư thế nằm ngửa trên đường khu vực bến phà Giải.

Công an xác minh vụ cô gái bị kéo lê trên đường ở Hải Phòng

Hình ảnh cô gái bị kéo lê trên đường được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong đoạn clip lan truyền, cô gái bị kéo lê trên đường trong tình trạng đi chân đất, quần áo xộc xệch, trên mặt và áo có nhiều vết máu. Người đàn ông một tay cầm đôi giày phụ nữ, tay còn lại nắm áo rồi kéo lê cô gái mặc cho nạn nhân gào khóc.

Theo cơ quan chức năng, vụ cô gái bị kéo lê trên đường khiến chị H.A.T bị thương vùng mũi và hàm trái.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp Công an xã An Thành vào cuộc xác minh vụ cô gái bị kéo lê trên đường, làm rõ hành vi của đối tượng liên quan.

Hiện cơ quan Công an TP.Hải Phòng đang lập hồ sơ để xử lý Bàn Văn Huấn theo quy định của pháp luật. 

