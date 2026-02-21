Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hải Phòng: Ô tô tông 12 xe máy giữa giao lộ, nhiều người nhập viện

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
21/02/2026 22:09 GMT+7

Chiếc ô tô bất ngờ lao thẳng vào dòng xe đang dừng đèn đỏ trên đường Lê Hồng Phong (TP.Hải Phòng), khiến nhiều người bị thương, 12 xe máy đổ la liệt giữa giao lộ đông đúc chiều mùng 5 tết.

Tối 21.2, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 12 ô tô, xe máy khiến nhiều người bị thương.

Hải Phòng: Ô tô tông 12 xe máy giữa giao lộ, nhiều người nhập viện- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn tại Hải Phòng

ẢNH: N.T

Khoảng 14 giờ 45 ngày 21.2 (mùng 5 tết Bính Ngọ), một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên đường Lê Hồng Phong, đoạn qua P.Hải An, TP.Hải Phòng, khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, ô tô Toyota biển kiểm soát 15A-823.XX di chuyển theo hướng từ vòng xuyến BigC về sân bay Cát Bi. Khi đến nút giao với đường vào lô 16D, chiếc xe bất ngờ lao tới từ phía sau và tông thẳng vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở làn hỗn hợp.

Hải Phòng: Ô tô tông 12 xe máy giữa giao lộ, nhiều người nhập viện- Ảnh 2.

Nhiều người bị thương sau vụ tai nạn

ẢNH: N.T

Cú tông mạnh khiến ít nhất 12 xe máy đổ rạp xuống mặt đường, nhiều người ngã văng ra xa. Hiện trường ngổn ngang phương tiện, mảnh vỡ văng khắp giao lộ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định ô tô tông 12 xe máy, ô tô khác làm nhiều người bị thương; trong đó có một trường hợp gãy chân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Chiếc ô tô chỉ hư hỏng nhẹ phần đầu.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hải Phòng có mặt để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và hỗ trợ nạn nhân. Lái xe được xác định là ông Hải (62 tuổi, trú tại Hải Phòng) đã được đưa về trụ sở công an phường để làm việc.

Kiểm tra nhanh cho thấy tài xế không vi phạm nồng độ cồn. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân có thể do tài xế nhầm chân ga và chân phanh khi chuyển hướng vào làn hỗn hợp, dẫn đến việc mất kiểm soát phương tiện.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hải Phòng đang phối hợp với Công an P.Hải An điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.


