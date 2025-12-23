Da xám xỉn, thâm mụn lâu năm cỡ nào cũng thua top 3 serum vitamin C này

1. Serum trắng da MD CARE VitaC-Arbutin Serum - Whitening Advanced Formula

On top đầu là MD CARE VitaC-Arbutin Serum - dòng serum vitamin C được xem như "niềm tự hào" của thương hiệu mỹ phẩm thuần Việt MD CARE. Sản phẩm nổi bật với sự kết hợp tinh tế của 5% vitaC niosome, 3% tranexamic, 2% arbutin, hexylresorcinol, niacinamide… cùng công nghệ Biodefense System mang đến khả năng giúp cân bằng hệ vi sinh vật trên da, nuôi dưỡng lợi khuẩn và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên. Nhờ đó giúp làn da được phục hồi, trở nên sáng trong, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Serum MD CARE VitaC-Arbutin Serum còn ứng dụng công nghệ Hydraburst với ma trận HA đa tầng chứa vô vàn phân tử nước siêu nhỏ. Khi tiếp xúc, các phân tử này đồng loạt "bùng nổ cấp ẩm", mang lại cảm giác mát lạnh, thẩm thấu nhanh và không gây nhờn dính, không châm chích.

Thành phần chính: 5% vitaC niosome, 3% tranexamic, 2% arbutin, hexylresorcinol, niacinamide, rice protein hydrolyzed.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp làm đều màu da, giảm tình trạng xỉn màu và mờ thâm hiệu quả, cho làn da rạng rỡ hơn mỗi ngày.

Hỗ trợ làm mờ nám, đốm nâu và giảm nguy cơ tăng sắc tố, đồng thời duy trì làn da sáng mịn, đều màu.

Thúc đẩy quá trình tăng sinh collagen tự nhiên, cải thiện độ đàn hồi, giúp da săn chắc, căng bóng.

Tạo lớp màng bảo vệ vững chắc, giúp da chống chọi với tác nhân môi trường, duy trì bề mặt da mịn màng và trẻ trung lâu dài.

Công nghệ ổn định vitamin C tiên tiến, không gây châm chích và giảm tối đa tình trạng oxy hóa, an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 790.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/serum-sang-da-md-care-vitac-arbutin-serum-whitening-advanced-formula.html

2. Serum dưỡng da trắng khỏe VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

Top 2 serum vitamin C thuộc về thương hiệu VI Derm cũng đến từ nước Mỹ. Serum VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate có chứa vitamin C dẫn xuất tetrahexyldecyl ascorbate 10% với khả năng tan trong dầu nên thẩm thấu vào tận sâu lớp trung bì và phát huy hiệu quả giúp làm sáng da. Không chỉ tăng cường tổng hợp collagen, hỗ trợ làm mờ thâm nám. Mà VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate còn giúp chống ô xy hóa và bảo vệ da khỏi các tổn thương gây ra bởi các gốc tự do sản sinh do tia UV cùng các yếu tố môi trường khác. Sản phẩm cũng hỗ trợ thúc đẩy quá trình sự hình thành mạch máu mới, dưỡng da tươi sáng, hồng hào tự nhiên. Hiệu quả chăm sóc làn da có thể thấy sau 7 ngày.

Thành phần chính: Tetrahexyldecyl ascorbate (vitamin C) 10%, cyclopentasiloxane, dimethicon.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm cho làn da tươi sáng, hồng hào hơn sau 7 ngày sử dụng.

Hỗ trợ ức chế quá trình sản sinh melanin làm mờ đốm nâu, thâm mụn, tàn nhang cho làn da dần tươi sáng đều màu.

Cải thiện sức khỏe tổng thể cho làn da khỏe mạnh hơn, chống lại các tác động có hại từ môi trường như tia UV, ô nhiễm.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Thành phần lành tính và không gây kích ứng hay tình trạng châm chích mỗi khi sử dụng; phù hợp với cả làn da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng hiệu quả chăm da tốt nên vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của các tín đồ skincare.

Giá niêm yết chính hãng: 2.850.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/serum-duong-trang-vi-derm-vitamin-c-brightening-concentrate.html

3. Serum trắng da, chống lão hóa Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum

On top 3 là một siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu tại Hàn Quốc - PageOne. Tiên phong ứng dụng công nghệ Exosome kết hợp yếu tố tăng trưởng, protein thiết yếu; serum Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum giúp tăng cường sản sinh collagen, elastin và kích thích quá trình tái tạo tế bào mới duy trì độ đàn hồi, cải thiện nếp nhăn cùng vết chân chim ngăn ngừa tình trạng da chảy xệ. Hiệu quả giúp trẻ hóa làn da Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum sau 6-12 tuần sử dụng đều đều đặn.

Còn hội tụ các hoạt chất cao cấp như bakuchiol 0.5%, hyaluronic acid, liposome - ginseng exosome, biotin, vitamin C; Page One Matrix Repair Pro + Exosome Serum giúp cung cấp độ ẩm chuyên sâu làm dịu làn da mẩn đỏ hay kích ứng. Và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da khỏe mạnh chống lại những tác động xấu từ tia UV, ô nhiễm môi trường ngăn ngừa nám sạm, lão hóa. Đây cũng là sự lựa chọn giúp phục hồi làn da tổn thương sau khi nhiễm corticoid và tăng cường tái tạo làn da sau liệu trình laser, peel da.

Thành phần chính: Multipeptides, yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF, bakuchiol 0.5%, hyaluronic acid, liposome - ginseng exosome, biotin, vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Cung cấp độ ẩm tận sâu bên trong lớp biểu bì cho làn da căng mịn ngậm nước giúp làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Tăng cường sản sinh collagen, elastin và hỗ trợ ngăn ngừa sự đứt gãy duy trì làn da săn chắc, tươi trẻ và trắng sáng rạng rỡ.

Phục hồi hàng rào bảo vệ tự nhiên giúp làn da khỏe mạnh từ bên trong chống lại những tác động xấu từ môi trường bên ngoài.

Hỗ trợ làm mờ nếp nhăn, vết chân chim và ngăn ngừa tình trạng da chùng nhão.

Phục hồi làn da mỏng yếu sau khi điều trị corticoid dần khỏe đẹp trở lại.

Bảng thành phần ưu tú và thuần chay nên mang lại hiệu quả trẻ hóa da nhanh chóng mà không gây kích ứng. Phù hợp với mọi nền da kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Kết cấu dạng tinh chất nhưng chứa nhiều dưỡng chất nên mỗi khi sử dụng chỉ một lượng vừa đủ. Dùng quá nhiều làn da không thẩm thấu hết và gây lãng phí.

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000 đồng/30ml

Đánh giá chung: 9.5/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 40% tại đây: https://maihan.vn/page-one/page-one-matrix-repair-pro-exosome-serum.html