Đặc công phải làm chủ vũ khí hiện đại, tác chiến thắng lợi trong mọi điều kiện

Ngày 19.3, thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã dự, phát biểu tại buổi gặp mặt nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3 và kỷ niệm 59 năm Ngày truyền thống Binh chủng Đặc công (19.3.1967 - 19.3.2026).

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc phát biểu ẢNH: BCĐC

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc biểu dương, chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đặc công và Binh chủng Đặc công đạt được trong những năm qua.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu Binh chủng Đặc công thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quân sự quốc phòng, trọng tâm là những tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII; tập trung xây dựng lực lượng Đặc công toàn quân đặc biệt tinh nhuệ về chính trị. Thực hiện tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" và phương châm "5 vững".

Theo Thứ trưởng Nguyễn Quang Ngọc, Binh chủng Đặc công phải tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, trình độ tổ chức chỉ huy và khả năng tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng, tác chiến độc lập, tác chiến liên tục dài ngày, tác chiến trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Chủ động nghiên cứu các cuộc chiến tranh, xung đột gần đây trên thế giới và trong khu vực, phát triển nghệ thuật tác chiến đặc công đặc sắc bảo đảm phù hợp, hiệu quả trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc và trong hình thái chiến tranh công nghệ cao.

Làm chủ các trang thiết bị vũ khí hiện đại, sẵn sàng tác chiến và tác chiến thắng lợi trong mọi điều kiện.

Cạnh đó, động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn gian khổ, quyết tâm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; nghiên cứu triển khai các phương án nhằm bảo đảm khả năng trinh sát nắm tình hình địa bàn nhanh chóng, kịp thời, chính xác để sẵn sàng tác chiến, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc cùng các đại biểu dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đặc công ẢNH: BCĐC

Báo cáo tại buổi gặp mặt, thiếu tướng Nguyễn Quốc Duẩn, Chính ủy Binh chủng Đặc công cho biết, từ tổ đội nhỏ lẻ ban đầu, Binh chủng Đặc công đã không ngừng phát triển lớn mạnh, hiện đại với đông đủ các lực lượng: Đặc công bộ, Đặc công nước, Đặc công biệt động, Đặc công chống khủng bố, Đặc công dù...

Đến nay, lực lượng Đặc công toàn quân đã được kiện toàn đủ theo biên chế và phương án chiến đấu; vũ khí trang bị đã được nâng cấp ngày càng hiện đại, đủ sức nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trước đó, ngày 27.12.2025, tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Binh chủng Đặc công vinh dự được Tổng Bí thư Tô Lâm trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 3. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lòng trung thành tuyệt đối và bản lĩnh đặc biệt tinh nhuệ của bộ đội đặc công, xứng đáng với 16 chữ vàng truyền thống: "Đặc biệt tinh nhuệ - Anh dũng tuyệt vời - Mưu trí táo bạo - Đánh hiểm thắng lớn".