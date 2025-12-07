Đặc điểm đề thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM

ĐH Quốc gia TP.HCM đổi mới đề thi đánh giá năng lực từ năm 2025 cho phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ảnh: nhật thịnh

Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 24.1.2026

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 sẽ diễn ra theo 2 đợt. Lịch thi đợt 1 diễn ra vào ngày 5.4.2026 và đợt 2 vào ngày 24.5.2026.

Có 15 địa điểm thi tính theo đơn vị hành chính cấp tỉnh thành sau khi sáp nhập gồm: TP.HCM, TP.Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau.

Trong đó, đợt thi đầu tiên của năm 2026, thí sinh bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 24.1-23.2.2026. Hội đồng thi sẽ thông báo phiếu báo dự thi cho thí sinh vào ngày 28.2.2026. Công tác chấm thi được triển khai từ ngày 6.4-15.4.2026 và công bố kết quả vào ngày 17.4.2026.

Ở đợt thi thứ 2, thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 18.4-25.4.2026, hội đồng thi thông báo phiếu báo dự thi cho thí sinh vào ngày 16.5.2026. Công tác chấm thi diễn ra từ 25.5-5.6.2026, công bố kết quả vào ngày 6.6.2026.

Kỳ thi đánh giá năng lực năm 2025 của ĐH Quốc gia TP.HCM thu hút hơn 152.000 thí sinh, trên 223.000 lượt đăng ký tại 55 điểm thi thuộc 25 tỉnh/thành phố trên cả nước. Trong năm 2025, kỳ thi này được 111 cơ sở giáo dục ĐH sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh. Riêng hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, có khoảng 14.500 thí sinh trúng tuyển phương thức này (chiếm 56,32% chỉ tiêu) - đạt tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2018.

Đặc điểm đề thi đánh giá năng lực

Chia sẻ trong hội nghị ngày 5.12 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết định hướng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 tiếp tục giữ nguyên tắc, mục tiêu, phát triển ổn định và bền vững kỳ thi theo phương thức trắc nghiệm khách quan trên giấy và cấu trúc bài thi giữ ổn định như năm 2025.

Theo đó, bài thi gồm 3 phần: sử dụng ngôn ngữ 60 câu; toán học 30 câu; tư duy khoa học 30 câu (logic, phân tích số liệu 12 câu và suy luận khoa học 18 câu). Câu hỏi đề thi được xây dựng để phù hợp với thực tiễn kỳ thi tốt nghiệp THPT; căn cứ chuẩn đầu ra của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đặc biệt là phần tư duy khoa học.

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM từ năm 2025

Nêu đặc điểm đề thi đánh giá năng lực từ năm 2025, tiến sĩ Chính nhấn mạnh việc tăng số câu hỏi của phần tiếng Việt, tiếng Anh, toán học giúp tăng độ tin cậy và độ phân biệt. Điều chỉnh hình thức và cách đặt câu hỏi của phần tư duy khoa học, với mục tiêu đánh giá năng lực của thí sinh về logic và suy luận khoa học để giải quyết các tình huống thực tế thuộc các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và xã hội.

"Định hướng kỳ thi đánh giá năng lực nhằm đánh giá các năng lực cơ bản để học ĐH. Các câu hỏi gắn với ngữ cảnh thực tiễn, đa lĩnh vực và được cung cấp sẵn số liệu, công thức cần thiết. Cấu trúc và nội dung có nhiều nét tương đồng với các đề thi chuẩn hóa quốc tế như: SAT (Mỹ), PET (Israel), GAT (Thái Lan)", tiến sĩ Chính cho hay.

ĐH Quốc gia TP.HCM sẽ sớm công bố đề minh họa kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026.