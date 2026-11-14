Đặc vụ FBI đánh cắp 2,47 triệu USD tiền mã hóa từ ví của tội phạm

Theo báo cáo của MalwareBytes, cựu giám sát viên 37 tuổi Patrick Steven Yaroch của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã nhận tội gian lận chuyển khoản và rửa tiền vì đánh cắp khoảng 2,47 triệu USD tiền mã hóa. Từ tháng 12.2024, Yaroch thực hiện khoảng 100 giao dịch từ các ví thuộc 35 cuộc điều tra, gồm có ví từ quốc gia thù địch.

Cựu giám sát viên FBI nhận tội đánh cắp 2,47 triệu USD tiền mã hóa

Theo đó, Yaroch vào hệ thống FBI ghi nhớ cụm từ khôi phục ví (seed phrase), chuyển tiền sang ví cá nhân và hoán đổi sang nhiều loại tiền nhằm che giấu nguồn gốc. Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) xác nhận hành vi này ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều cuộc điều tra, còn Yaroch từng hỏi ChatGPT cách đầu tư 1 triệu USD và được gợi ý sang Bồ Đào Nha sống.

Hình minh họa cựu nhân viên FBI bị bắt vì đánh cắp 2,47 triệu USD tiền mã hóa ẢNH: CHATGPT

Yaroch biện minh muốn "tự mình giải quyết vấn đề" vì FBI xử lý chậm chạp, nhưng DOJ phát hiện đối tượng dùng tiền trộm được để trả nợ thẻ tín dụng, góp ô tô và các khoản vay cá nhân. Sau đó, vì thấy hành động đang "gặm nhấm lương tâm", Yaroch gặp cựu đồng nghiệp tại DOJ và nghe lời khuyên tự đầu thú.

FBI liền đình chỉ, sa thải Yaroch sau hai ngày, đồng thời khám xét nhà riêng và thu giữ điện thoại truy cập tài khoản Kraken cùng giấy ghi cụm từ khôi phục ví của đối tượng. Vụ án tương tự trường hợp cựu đặc vụ Mỹ Anthony Joseph Evans nhận tội đánh cắp 56.000 USD tiền mã hóa trong kho bằng chứng hồi tháng 12.2024.

Năm 2015, cựu đặc vụ Shaun W. Bridges cũng nhận tội rửa tiền và cản trở công lý vì đánh cắp Bitcoin trị giá khoảng 350.000 USD khi điều tra chợ web đen Silk Road. Đối tượng này sau đó bán lại số Bitcoin trên và thu về 820.000 USD.