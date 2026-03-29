Cách Google biến Android thành 'quái vật' tốc độ lướt web, bỏ xa iOS

Phong Đỗ
29/03/2026 11:29 GMT+7

Hết thời iPhone dẫn đầu khi Google công bố bằng chứng Android lướt web nhanh hơn đến 47%.

Theo TechRadar, trong một báo cáo vừa gây chú ý gần đây, Google khẳng định Android đã chính thức soán ngôi iOS để trở thành nền tảng di động nhanh nhất thế giới. Với mức chênh lệch hiệu suất lên tới gần 50%, 'ngôi vương' tốc độ của Apple dường như đang bị lung lay.

Google tung bằng chứng Android vượt trội về tốc độ lướt web

Duyệt web vốn là tác vụ trung tâm, chiếm phần lớn thời gian sử dụng smartphone của mỗi người. Hiểu rõ điều này, Google đã dồn toàn lực tối ưu hóa và kết quả thu được cực kỳ ấn tượng. Theo dữ liệu từ blog Chromium, các thiết bị Android hàng đầu hiện nay đã thiết lập một 'kỷ lục thế giới mới' về hiệu suất web di động.

Thông qua công cụ chấm điểm LoadLine (đo tốc độ tải trang) và Speedometer (đo độ trễ), Google cho biết ba nhà sản xuất Android hàng đầu (dù chưa tiết lộ tên cụ thể) đã đạt điểm số cao hơn đối thủ nặng ký nhất là iOS tới 47%. Điều này đồng nghĩa với việc trải nghiệm lướt web, đọc báo hay mua sắm trực tuyến trên các flagship Android giờ đây nhanh và mượt mà hơn hẳn so với iPhone.

Google giải thích thành tích này không đến từ sự ngẫu nhiên. Đó là kết quả của chiến lược tích hợp sâu giữa phần cứng mới nhất, hệ điều hành Android và lõi trình duyệt Chrome.

Cách Google biến Android thành 'quái vật' tốc độ lướt web, bỏ xa Apple - Ảnh 1.

Biểu đồ so sánh tốc độ lướt web Android và iPhone do Google công bố

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Thay vì hoạt động rời rạc, Google đã làm việc trực tiếp với các đối tác phần cứng để tinh chỉnh từng dòng code, giúp hiệu suất tăng vọt từ 20 - 60% chỉ trong vòng một năm qua. Đây vốn là thế mạnh truyền thống của Apple, nhưng nay Google đang cho thấy họ có thể làm tốt hơn trên một hệ sinh thái mở.

Dù những con số rất thuyết phục, giới chuyên gia vẫn đưa ra những góc nhìn thận trọng. Việc Google sử dụng LoadLine (một công cụ do chính mình và các đối tác Android phát triển) khiến kết quả này mang đậm tính 'sân nhà'. Thêm vào đó, việc giấu tên 3 hãng điện thoại chiến thắng cũng khiến cộng đồng công nghệ nảy sinh nhiều đồn đoán.

Tuy nhiên, với việc Google chính thức 'tuyên chiến', áp lực hiện đè nặng lên Apple. Người dùng đang chờ xem 'táo khuyết' sẽ tận dụng sự tích hợp phần cứng - phần mềm khép kín của mình như thế nào để giành lại vị thế dẫn đầu trong các bản cập nhật iOS sắp tới.

