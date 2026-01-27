Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết công dân: có truy tố được không?
Video Thế giới

Đặc vụ nhập cư Mỹ bắn chết công dân: có truy tố được không?

La Vi
La Vi
27/01/2026 19:15 GMT+7

Các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã bắn chết hai công dân Mỹ trong vòng 1 tháng ở TP.Minneapolis (bang Minnesota). Liệu có thể có hậu quả pháp lý nào không, khi các nhân viên liên bang thường được miễn truy tố tại tiểu bang đối với các hành động được thực hiện trong quá trình thi hành nhiệm vụ chính thức của họ?

Hai vụ bắn chết người do các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) gây ra ở Minneapolis đã châm ngòi cho một làn sóng phản ứng dữ dội giữa chiến dịch trấn áp nhập cư bất hợp pháp của Tổng thống Donald Trump.

Những nhân viên đó có thể bị truy tố hay không?

Vụ nổ súng xảy ra thế nào?

Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết ông Alex Pretti, 37 tuổi, đã tiếp cận các nhân viên ICE vào ngày 24.1 với một khẩu súng ngắn và ông đã chống cự dữ dội khi các nhân viên tìm cách tước vũ khí của ông.

Các video của người qua đường đã được xác minh cho thấy thứ ông Pretti đang cầm không phải là súng, mà là điện thoại khi ông cố gắng giúp những người biểu tình bị các nhân viên đẩy xuống đất.

Cảnh sát trưởng Minneapolis cho biết ông Pretti có mang theo một khẩu súng ngắn hợp pháp.

Trước đó, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cho biết một nhân viên đã nổ súng "tự vệ" sau khi Renee Good (37 tuổi), cố tình lái xe tông vào người này vào ngày 7.1.

Các video về vụ nổ súng được Reuters xác minh đặt ra nghi vấn về lời kể của chính phủ.

Đặc vụ Mỹ bắn chết công dân: có thể bị truy tố không? - Ảnh 1.

Bộ An ninh Nội địa cho biết ông Alex Pretti, 37 tuổi, đã tiếp cận các nhân viên ICE vào ngày 24.1 với một khẩu súng ngắn

ẢNH: REUTERS

Pháp luật quy định như thế nào?

Ông Aaron Reichlin-Melnick, chuyên gia cao cấp tại Hội đồng Di trú Mỹ, nhận định: "Theo pháp lý, các nhân viên ICE được phép sử dụng vũ lực, nhưng đó phải là mức độ vũ lực hợp lý. Và các luật sử dụng vũ lực áp dụng cho các nhân viên ICE cũng tương tự như áp dụng cho bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật liên bang nào. Ví dụ, vũ lực gây chết người, chẳng hạn như bắn súng, chỉ có thể được sử dụng khi đáp trả một mối đe dọa sắp xảy ra về vũ lực chết người từ người khác. Nói chung, các nhân viên ICE thực sự có thẩm quyền pháp lý để sử dụng vũ lực khi tiến hành bắt giữ, nhưng vẫn bị giới hạn bởi yêu cầu rằng vũ lực phải hợp lý và tương xứng".

Các nhân viên có thể bị đưa ra tòa không?

Các nhân viên liên bang thường được miễn trừ truy tố ở cấp bang đối với các hành động được thực hiện như một phần nhiệm vụ chính thức của họ.

Nhưng quyền miễn trừ chỉ áp dụng khi hành động của nhân viên đó được ủy quyền theo luật liên bang và là cần thiết và phù hợp.

Các nạn nhân có thể kiện chính phủ liên bang để đòi bồi thường khi nhân viên chính quyền gây ra thương tích tài chính hoặc thân thể trong quá trình làm việc.

Tuy nhiên, những khiếu nại này phải đối mặt với các giới hạn. Các chuyên gia pháp lý thường xem luật này là một cơ chế không đủ mạnh để giải quyết hành vi sai trái của quan chức chính phủ.

Tin liên quan

Điện đàm với thống đốc Minnesota, ông Trump có xuống thang?

Điện đàm với thống đốc Minnesota, ông Trump có xuống thang?

Tổng thống Donald Trump và Thống đốc bang Minnesota Tim Walz hôm 26.1 cho biết đã có một cuộc thảo luận hiệu quả về việc thực thi luật nhập cư, đây có thể là dấu hiệu cho thấy ông Trump có thể xem xét giảm bớt việc tăng cường lực lượng đặc nhiệm, dẫn đến việc hai công dân Mỹ thiệt mạng tại bang này.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ ĐẶC VỤ mỸ Tổng thống Trump nổ súng trấn áp dân nhập cư
