Sau 2 tuần xét xử sơ thẩm, sáng 2.4.2025, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với 44 bị cáo trong vụ án cát lậu ở An Giang xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư Trung Hậu 68 - Tổng 68 (Công ty Trung Hậu), UBND tỉnh An Giang, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang cùng các đơn vị liên quan.

'Đại án cát lậu' tại An Giang: Cựu chủ tịch tỉnh lãnh 8 năm 6 tháng tù

Theo đó, bị cáo Nguyễn Thanh Bình (Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) bị tuyên phạt mức án 8 năm 6 tháng tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Trung Hậu) bị tuyên mức án 13 năm tù về tội "đưa hối lộ"; 6 năm tù về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên"; 12 năm tù về tội "rửa tiền". Tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù.

Bị cáo Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT Công ty Trung Hậu 68) đóng vai trò chủ mưu trong vụ án ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các bị cáo còn lại bị phạt từ 500 triệu đồng đến phạt tù 9 năm về tội "vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" hoặc "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Hội đồng xét xử xác định lợi dụng việc khai thác cát phục vụ cho các công trình trọng điểm theo giấy phép của UBND tỉnh An Giang, bị cáo Lê Quang Bình cùng đồng phạm tổ chức khai thác cát trái phép để bán hưởng lợi cá nhân, thu lợi bất chính gần 294 tỉ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 294 tỉ đồng…