Đại biểu Đại hội Hội Thầy thuốc trẻ báo công dâng Bác

Sáng 20.12, đoàn đại biểu thầy thuốc trẻ tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã báo công dâng Bác, vào Lăng viếng Bác và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Đoàn đại biểu do anh Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu vào Lăng viếng Bác ẢNH: ĐĂNG HẢI

Các hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ có sức lan tỏa mạnh mẽ

Tại buổi lễ, đại diện cộng đồng thầy thuốc trẻ cả nước, GS-TS Trần Xuân Bách, Phó chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, báo cáo với Bác những kết quả đã đạt được của Hội Thầy thuốc trẻ trong nhiệm kỳ vừa qua.

Khắc ghi lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu", trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các chương trình, hoạt động của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã được triển khai sâu rộng, hiệu quả, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Lực lượng thầy thuốc trẻ đã khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, sáng tạo và nhân ái của ngành y tế, luôn nêu cao tinh thần học tập, rèn luyện, nâng cao y đức, chuyên môn và trách nhiệm xã hội.

GS-TS Trần Xuân Bách báo công dâng Bác ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong bối cảnh đất nước chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 và bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, Hội đã thể hiện năng lực thích ứng nhanh, tiên phong áp dụng công nghệ vào chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hình thành các mô hình mới như: mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, CareMe - Chăm sóc sức khỏe chủ động, Chuyển đổi số vì sức khỏe phổi, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch và quản lý sức khỏe nhân dân.

Các hoạt động tình nguyện như "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", "Sống khỏe mỗi ngày", "Tiếp cận y tế toàn diện" đã tạo được dấu ấn sâu sắc, thu hút hàng chục nghìn hội viên tham gia.

Tuyệt đối giữ vững y đức

GS-TS Trần Xuân Bách cũng tự hào báo công với Bác về những kết quả mà Hội đã đạt được, trong công tác xây dựng tổ chức Hội.

Hội tiếp tục được củng cố, mở rộng tại 34/34 tỉnh, thành phố, với chất lượng hội viên ngày càng nâng cao. Hội cũng mở rộng hợp tác quốc tế với Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các hiệp hội y học khu vực, tổ chức thành công nhiều hội nghị, trong đó có hội nghị ung thư phổi châu Á lần thứ 25 (ACLC25), góp phần nâng cao vị thế y học Việt Nam.

Các thầy thuốc trẻ Việt Nam tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam báo công dâng Bác ẢNH: ĐĂNG HẢI

"Với những kết quả toàn diện, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã từng bước khẳng định vai trò, vị thế là tổ chức xã hội - nghề nghiệp uy tín, là mái nhà đoàn kết của đội ngũ thầy thuốc trẻ, đồng hành cùng ngành Y tế trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, vì một Việt Nam khỏe mạnh, hạnh phúc và phát triển bền vững", GS-TS Trần Xuân Bách khẳng định.

GS-TS Trần Xuân Bách thay mặt các y, bác sĩ trẻ hứa với Bác nguyện tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ và thực hiện tốt khẩu hiệu hành động "Thầy thuốc trẻ Việt Nam: Khát vọng phụng sự, tiên phong đổi mới, đột phá sáng tạo xây dựng ngành Y tế phát triển trong kỷ nguyên vươn mình".

Trong không khí trang trọng, GS-TS Trần Xuân Bách thay mặt toàn thể đội ngũ thầy thuốc trẻ Việt Nam bày tỏ: "Chúng cháu xin hứa tuyệt đối trung thành với con đường mà Đảng và Bác đã chọn, giữ vững y đức, không ngừng trau dồi chuyên môn để xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân".