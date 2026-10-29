Đại biểu lo bỏ công chứng đất đai bắt buộc rất rủi ro, Bộ trưởng NN-MT nói gì?

Sáng 29.10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo luật Đất đai sửa đổi. Nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn việc dự thảo bỏ quy định cụ thể các loại công chứng bắt buộc như luật Đất đai hiện hành.

Tại khoản 4 điều 21 dự thảo luật quy định: "Chính phủ quy định loại hợp đồng thực hiện quyền của người sử dụng đất phải công chứng, chứng thực phù hợp với lộ trình chuyển đổi số và kết nối liên thông dữ liệu về quản lý đất đai".

Đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, nêu ý kiến thảo luận ẢNH: GIA HÂN

Dẫn số liệu thảo luận tại tổ, đại biểu Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM, cho biết có tới 37 ý kiến đồng tình phương án quy định công chứng, chứng thực quy định ngay trong luật Đất đai, nhằm bảo đảm an toàn cho các giao dịch của người dân. Chỉ có 2 ý kiến đồng tình với phương án giao Chính phủ quy định và không bắt buộc công chứng.

"Đây là những con số có ý nghĩa rất quan trọng", bà Hạnh nhấn mạnh và mong Quốc hội xem xét thấu đáo ý kiến của các đại biểu.

Nữ đại biểu đoàn TP.HCM cũng cho hay, luật Công chứng đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 1.5.2027, quy định với những giao dịch có tính chất quan trọng, pháp luật cần quy định rõ các giao dịch phải được công chứng. Điều 120 luật Nhà ở sửa đổi, dự thảo cũng đã quy định 6 loại giao dịch phải thực hiện công chứng.

Viện dẫn các luật liên quan, đại biểu Hồng Hạnh chỉ ra việc dự thảo luật Đất đai quy định theo hướng giao Chính phủ quy định chi tiết là "chưa phù hợp với tinh thần thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là khi luật Công chứng đã có quy định và dự thảo luật Nhà ở cũng đã xác định cụ thể các giao dịch phải công chứng".

Bên cạnh đó, nữ đại biểu cũng băn khoăn, lo lắng về tính khả thi khi nội dung quan trọng liên quan đến công chứng, chứng thực được giao cho Chính phủ quy định, trong khi các quy định cụ thể chưa được thể hiện rõ trong hồ sơ dự thảo.

Bà Hạnh đề nghị để đảm bảo tính thống nhất giữa các luật, cần quy định trực tiếp trong luật Đất đai những nội dung cần thiết liên quan đến công chứng, chứng thực, thay vì giao Chính phủ quy định chung chung.

Hạn chế rủi ro, tranh chấp

Cùng quan điểm này, đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (đoàn Bắc Ninh) cho rằng, giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ NN-MT về quy định "giao cho Chính phủ quy định các giao dịch bắt buộc phải công chứng" chưa thực sự thuyết phục, chưa có đầy đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để giao cho Chính phủ quy định chi tiết.

Đại biểu Đỗ Thị Việt Hà (đoàn Bắc Ninh) ẢNH: GIA HÂN

"Quyền chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là những quyền quan trọng của người sử dụng đất, đòi hỏi điều kiện tham gia giao dịch chặt chẽ, mức độ an toàn pháp lý cao", đại biểu Việt Hà nêu và nhấn mạnh, đây là các giao dịch quan trọng, tác động lớn đến người sử dụng đất, cần có cơ chế bảo đảm an toàn để hạn chế rủi ro, tranh chấp.